La Casa de los Famosos México: así fue el reencuentro de Bárbara y Raquel Bigorra, se dijeron de todo

Momentos de tensión fueron los que se vivieron en la reciente Gala de Eliminación de la primera temporada de "La Casa de los Famoso México" después de que Bárbara Torres se convirtiera en la sexta eliminada de la competencia tras perder con Poncho de Nigrik y Wendy Guevara.

A su llegada a los foros de televisión, Bárbara Torres tuvo un polémico encuentro con Raquel Bigorra, la cuarta eliminada de "La Casa de los Famosos México", con quien protagonizó una de las rivalidades más intensas durante el tiempo que convivieron en el reality show.

Tras convertirse en la sexta eliminada del reality show, Galilea Montijo, conductora del programa, fue la encargada de enfrentar a Raquel Bigorra con Bárbara Torres. El momento generó bastante tensión pues fue la primera vez que se vieron tras la polémica que tuvieron.

Sin guardarse nada, Raquel Bigorra le dio la bienvenida a Bárbara Torres al mundo real y le hizo saber que ella nunca se enojó por todo lo que se dijeron dentro de "La Casa de los Famosos México". Dejó claro que no fue nada personal.

"Bienvenida al mundo real. Yo nunca me he enojado y lo sabes, pero yo no me tomo esto personal", dijo Raquel Bigorra.