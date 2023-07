En minifalda tableada, Vanessa Claudio conquista la red con glamuroso look total black

Vanessa Claudio destaca en el mundo del espectáculo por muchas cualidades entre las que se pueden señalar sus múltiples talentos, especialmente para la televisión como conductora e incluso como actriz; sin embargo, no es lo único que merece la pena resaltar, ya que también es considerada como una de las famosas mejor vestidas y que es inspiración para mujeres jóvenes. ¿La razón?, que siempre sabe lucirse con el estilo más glamuroso e icónico.

Así lo demostró este fin de semana cuando sorprendió en Instagram con un sensual look total black que no sólo irradia por lo sobrio del color negro o de la pedrería tipo diamante que decora sus prendas, sino también por apostar por las tendencias de la temporada verano 2023 y darle su toque personal. Y es que algo que no pasó desapercibido es que añadió una pieza extra sensual con la que presumió su figura de envidia.

El top con minifalda tableada causó furor en la red. (Foto: IG @vanessaclaudio)

FOTOS: Vanessa Claudio se luce en minifalda tableada y arriesgado top de cintas

Tal y como adelantábamos, fue por medio de su cuenta oficial donde compartió todos los detalles de su look total black y que es perfecto para destacar en un evento de noche. En su lección de moda, Vanessa Claudio apostó por una minifalda tableada, misma que ya es indispensable para este verano y que se puede lucir sin importar la edad; el diseño causó furor por un tiro alto que resulta muy favorecedor para la figura y un ruedo a medio muslo.

Por otro lado, la bella conductora y reina de belleza puertorriqueña de 39 años también demostró que las caídas en "A" ayudan a crear un efecto de piernas largas con el cual triunfar sin importar la ocasión, especialmente si se agregan unos stilettos de impacto. Un detalle que destaca entre muchos otros es lo tableado que también está acompañado por hileras de pedrería tipo diamante que caen hasta las rodillas para el toque extra chic.

Así elevó la tendencia de la minifalda. (Foto: IG @vanessaclaudio)

Entre los detalles del look total black de Vanessa Claudio también resalta un blazer entallado en el que se mantiene el sobrio color negro, acompañado por detalles brillantes en las mangas; sin embargo, lo que la llevó a ser la mejor vestida del fin de semana es el arriesgado top con el que presumió su abdomen de acero. Y es que apostó por una confección de cintas que dejan la piel a la vista y que a pesar de lo revelador, mantiene un estilo muy elegante.

Finalmente, la también modelo derrochó glamur al agregar accesorios con los que elevó las tendencias al siguiente nivel con aretes de gran tamaño y un bolso de mano con el que demostró que el negro nunca pasará de moda. Por su puesto, sus fans no dudaron en llenarla de halagos con comentarios en los que resaltaron su belleza.