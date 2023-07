VIDEO: Gloria Trevi confirma que Niurka sí ha ido a todos los cumpleaños de sus hijos

Gloria Trevi ha puesto fin a uno de los misterios más grandes del mundo de la farándula al confirmar que sí es “amiga personal” de Niurka Marcos. Fue durante su participación en “La Casa de los Famosos México” que la intérprete de “Pelo suelto” dio a conocer que la vedette sí ha asistido a todos los cumpleaños de sus hijos, agregando que ahora esperará verla en las bodas de sus tres descendientes.

La cantante apareció como invitada en el exitoso reality show de Televisa, “La Casa de los Famosos”. A su llegada saludó inmediatamente a Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos. Sin embargo, la influencer Wendy Guevara aprovechó la oportunidad y cuestionó a la intérprete de “Vestida de azúcar” sobre su presunta amistad con la vedette más polémica de México.

Gloria Trevi confirma su amistad con Niurka Marcos

En videos que circulan en redes sociales se observa que Gloria Trevi le dio un cariñoso abrazo a Emilio Osorio. Rápidamente, Wendy Guevara cuestionó a la cantante sobre su amistad con la vedette: “¿Y Niurka si ha ido a todos los cumpleaños de tus hijos?”, preguntó la influencer.

Con una sonrisa en su rostro, la cantante confirmó que sí, la “Mujer escándalo” ha asistido a todas las celebraciones de sus hijos. Con la declaración de Gloria Trevi se confirma que Niurka Marcos y ella sí son “amigas personales”, tal como lo dijo años atrás la famosa vedette. Cabe mencionar que no es la primera vez que Wendy Guevara cuestiona la amistad entre ambas celebridades.

Niurka y Gloria Trevi han dejado ver su amistad en redes sociales. Foto: especial.

Emilio Osorio fue a las fiestas de Niurka Marcos

En semanas pasadas, la influencer habría cuestionado a Emilio Osorio sobre la supuesta amistad entre su madre y la intérprete de “No querías lastimarme”. Ante la pregunta de Wendy, el joven actor había asegurado que sí, Niurka había asistido a las fiestas de los hijos de Gloria Trevi, incluso él la habría acompañado en algunas ocasiones.

Además, en septiembre de 2014, durante un concierto celebrado en el estado de Mérida, Yucatán, la cantante demostró que la vedette cubana sí era su amiga personal, al llevarla como invitada a su presentación. En aquella ocasión, la también actriz subió al escenario a Niurka y aseguró que sí eran muy buenas amigas. “ En la fiesta con la raza de Mérida, aquí está mi amiga personal Niurka Marcos”, expresó Gloria Trevi.

“Yo la quiero mucho, porque cuando yo estaba en un hoyo negro y mucha gente pensaba que no me iba a levantar, ella creyó en mí, me puso su hombro, dio la cara, cuando mucha gente te criticaba a ti por apoyarme, te señalaba de loco (los fans) y a ella también, te amo”, dijo Trevi en aquel show que confirmó su amistad.