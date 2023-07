En traje de baño, Lis Vega voló la tendencia para el verano 2023

Lis Vega es una de las famosas que impone estilo con sus looks ideales para lucirse en un día en la playa o en las piscinas. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook la guapa cubana compartió una serie de fotos con las que robó miradas al presumir un bikini naranja con el que confirmó que es el color más chic para el verano.

Liseska Vega Gálvez, nombre real de la bella cantante y actriz, conocida en las redes sociales como "La poeta de lo urbano", confirma con sus bikinis que las mujeres mayores de 40 años – ella tiene 45- pueden lucir una figura espectacular en diseños modernos y en el mejor de los casos, con un gran escote para presumir de su cuerpazo.

Vega es una de las artistas que no solo ha logrado imponerse sobre los escenarios y en la televisión, sino que su nombre ha trascendido a las plataformas digitales en donde es toda una celebridad. En las redes sociales, da muestras de todo su talento. Se destaca por muchas cualidades, pero no hay dudas que lo que mejor le queda, son los looks de playa.

El magnífico traje de baño con el que Lis Vega subió las temperaturas

Lis Vega causó furor entre sus miles de fans en las plataformas, al subir una postal luciendo un magnifico traje de baño que le sirvió para seguir mostrando toda su belleza con atuendos y make up que solo ella puede usar. La también creadora de contenidos en Lisvegavip.com, no deja a sus casi 2 millones de seguidores sin contenido.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram

Esta publicación de Lis Vega en cuestión fue realizada a través de sus stories de Instagram, y se la ve con un bikini violeta metálico con el que su enorme delantera está a punto de explotar, dejando con la boca abierta a más de uno de sus fans repartidos en todo el mundo.

