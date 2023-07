Bárbara Torres se convierte en la primera nominada de La Casa de los Famosos México en tener a todos los concursantes en su contra durante el "posicionamiento"

Esta noche tuvo lugar el llamado "posicionamiento" durante la gala de eliminación de "La Casa de los Famosos México", durante la cual, Bárbara Torres hizo historia al convertirse en la primera concursante en ser la que tuvo a todos los integrantes de la mansión "en su contra", ya que todos decidieron dar su "voto" a ella, el cual si bien no tiene impacto dentro de la votación del público, sí sirve como un sondeo para saber cómo están las lealtades en el seno del reality show.

El primero en posicionarse fue Apio Quijano, quien, al igual que toda "La Casa de los Famosos México", decidió votar en contra de Bárbara Torres, algo que comenzó a alterar a la argentina, quien entre risas aceptó las palabras de aliento del intérprete. Seguido de esto fue Jorge Losa quien decidió traicionar al "Cuarto del Cielo" al también irse en contra de la actriz que da vida a "Excelsa" en "La Familia P. Luche".

Nicola Porcella también "votó" en contra de Bárbara Torres, siendo la única persona a la que la famosa dio un abrazo sincero, alegando que nunca tuvo problemas con él, algo que fue completamente diferente a su actitud con "La Barbie Juárez", quien incluso se inclinó para ir por otro tapete para aumentar la fila detrás de la argentina, cuestión que desató un pequeño enfrentamiento, incluso más picante que el que se esperaba entre Sergio Mayer y Torres, ya que el exdiputado se limitó a decir palabras muy diplomáticas.

"No tienes por qué llorar, el team infierno es el team infierno, cumplí mi palabra de protegerte, conocí muchas personalidades tuyas, la última fue la que más me gustó (...) fue un gran honor haber compartido contigo las últimas semanas, te deseo todo el éxito", enunció Sergio Mayer al posicionarse en contra de Bárbara Torres .

Por su parte, al votar en contra de Bárbara Torres, Emilio Osorio aclaró que su decisión derivaba de la gratitud que tiene con los seguidores del "Team Infierno", pues, según sus palabras, le debe a ellos el hecho de que tanto él como sus compañeros continúen en "La Casa de los Famosos México".

Al ser llamada al confesionario para decir qué opinaba tras ser la "más votada" durante la dinámica de "La Casa de los Famosos México", Bárbara Torres no pudo contener las lágrimas, ya que se sintió traicionada por varios participantes, a quienes en algún momento consideró buenos compañeros.

"En realidad, ya me lo imaginaba, pero ahí está que no me equivoqué, ahí está todo lo que hizo Jorgito (Losa) para sacarme a mí de la casa (...) 'La Barbie' no entiendo por qué dice que es mi amiga si quiere sacarme de la casa desde el día uno", enunció Bárbara Torres al dar su opinión respecto al posicionamiento de sus compañeros.