Emilio Osorio recuerda a "Aristemo" y confiesa sus verdaderos sentimientos por Joaquín Bondoni, ¿se enamoró?

El que dio de qué hablar durante la fiesta en La Casa de los Famosos México fue Emilio Osorio, quien se sinceró sobre los verdaderos sentimientos que tuvo por Joaquín Bondoni, con el cual hizo la famosa pareja de "Aristemo". El joven cantante contó a sus compañeros cómo fue su experiencia al acercarse al actor, pues aseguró que nunca ha tenido prejuicios sobre la sexualidad y que por el contrario está dispuesto a experimentar.

Este viernes 14 de julio, los habitante de la casa decidieron hacer el juego de "Verdad o Reto" durante la fiesta en el reality show. Uno a los que les tocó ser interrogados fue a el hijo de Niurka Marcos. Sergio Mayer le preguntó directamente que si disfrutó las escenas románticas que grabó con Joaquín Bondoni en “Mi marido tiene más familia”, ya que el joven a dicho que a partir de ese momento no se ha cerrado a la posibilidad de que sea bisexual.

Emilio y Joaquín interpretaron a “Cuauhtémoc” y “Aristóteles” Foto: Televisa

Emilio Osorio habla de sus verdaderos sentimientos por Joaquín Bondoni

El cantante y actor se sinceró al revelar que en ese momento pensaba que esta podría ser una oportunidad para experimentar más con su sexualidad. "Cuando empezamos el proyecto yo tenía justo la curiosidad, porque yo he sido una persona que desde morro he sabido que tanto como viejas o como hombres pueden entrar a mi vida si yo lo decido, porque es mi cuerpo. Yo la neta sí tenía la curiosidad, y dije 'güey, si ahorita yo beso a este cabrón y mi enamoro de él, va a ser el amor de mi vida'", manifestó el intérprete de 20 años.

Emilio hizo referencia a que cuando se siente atraído por una persona "Pepe", como llama a su órgano reproductor, es el primero en reaccionar, sin embargo, cuando filmó la escena del beso no pasó nada. "Teníamos cientos de escenas de besos y yo dije 'si siento acá, lo voy a saber y lo voy a sentir'. Pepe nunca se paró", explicó el hijo de Juan Osorio, el cual también contó otra anécdota en donde se fueron de viaje con parte de la producción.

Osorio destacó que acudieron a un antro y mientras estaba bailando intentó nuevamente acercarse a él de una forma romántica, sin embargo, en ese momento una joven se cruzó y prefirió estar con ella. "Yo no sentía un pedo. Te lo juro por mi madre. Yo decía 'todo lo que he vivido y toda la fanaticada no me han acercado a este güey (Joaquín)'. Y de pronto llegó una morra que era parte del elenco y en dos segundos valió madre con ella", relató la joven estrella.

Por su parte, los habitantes La Casa de los Famosos México reconocieron que no tenga estigmas para hablar sobre estos temas y que se de la oportunidad de experimentar con su sexualidad. "No crecí con el tabú, porque el tabú te hace cometer pendej*das. Siempre fui libre con migo mismo", destacó Emilio Osorio.