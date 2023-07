Bárbara Torres ya está embrujada por Raquel Bigorra, le hizo el hechizo frente a las cámaras en La Casa de los Famosos: Karla "la Santera"

Aseguran que Bárbara Torres ya está embrujada por Raquel Bigorra y que incluso le hizo el hechizo dentro de la Casa de los Famosos antes de convertirse en la cuarta mujer expulsada, así lo dio a conocer Karla, la Santera en una entrevista televisiva.

Aseveró que la presentadora cubana antes de abandonar la casa del reality show le tocó el cabello a Bárbara y dijo unas palabras en yoruba y se retiró, además aclaró que eso está documentado en video, aseguró al programa Chisme No Like al ser cuestionada sobre si hay o no brujería al interior de la casa.

La cubana fue la cuarta eliminada del reality Foto: Instagram rbigorra

Raquel Bigorra embrujó a Bárbara Torres, afirma santera

Aunque no entendió las palabras completamente sabe que se trata de una maldición y que días después Bárbara reconoció que tenía mucho miedo de las brujerías de ella “no Barbarita, ya la tienes” (refiriéndose a la maldición) y que incluso se le puede estar cayendo el cabello.

Bárbara confesó tener miedo de la brujería de Bigorra Foto: Instagram barbaratorresmx

Karla, la Santera también analizó la entrada de Emilio Osorio y relató que ingresó con una protección pero que Niurka no lo esconde y la Raquel sí “porque es mustia”. Explicó que al momento que te tocan el cabello y empiezan a maldecir, este comienza a caerse.

La santera comentó que ambas trabajaron en una obra de teatro y ahí Bigorra hizo brujería y por eso el temor de la argentina porque sabe de lo que es capaz, incluso el conductor Javier Ceriani expresa “ya está embrujada Bárbara Torres porque le tocó el cabello la Bigorra”.