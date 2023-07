¡Ángela Aguilar tiene una doble!, vendedora conquista las redes por su increíble parecido con la cantante

La cantante Ángela Aguilar se volvió tendencia en redes sociales luego de que se viralizara el video de una joven mexicana que es idéntica a la hija de Pepe Aguilar, los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar destacando el gran parecido entre ambas.

Todo comenzó cuando la cuenta de TikTok my_home99p6 publicara uno de sus diversos videos promocionando los artículos que venden y los usuarios de redes no tardaron en percatarse de que la joven empleada de la empresa parece la hermana gemela de Ángela Aguilar.

La cantante cuenta con más de 9 millones de seguidores en Instagram Foto: Instagram angela_aguilar_

¿Ángela Aguilar tiene una hermana gemela? joven se viraliza por su parecido

El video de 1 minuto y 5 segundos de duración ya rompió récord en la página de la empresa como uno de los más vistos al sumar más de 400 mil reproducciones, la joven promociona accesorios de cocina como termómetro, cortador de huevo, aceiteras en spray, entre otros.

Foto: Captura de video Instagram my_home99p6

Algunos de los comentarios que se leen en él son: “Ángela versión mexicana y buena onda”, “esta Ángela si me cae bien”, “la Ángela chida”, “eso es en Argentina o en México?”, “¿ya no jaló lo de la cantada Ángela Aguilar?, “no lo explico porque no lo entenderían”.

La cuenta refiere que la tienda está ubicada en el Centro de la Ciudad de México y se especializa en vender artículos de limpieza, utensilios de cocina, herramientas, al mayoreo y menudeo; se distingue porque sus empleados suelen protagonizar videos anunciando las novedades en la tienda.