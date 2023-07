VIDEO: Pepillo Origel lanza ácida crítica contra Wendy Guevara, asegura que no "tiene chiste"

Aunque "La Casa de los Famosos México" tiene entre sus participantes a celebridades con largas trayectorias tanto en la música como en televisión, es Wendy Guevara quien goza de gran popularidad como estrella del reality show. Algo con lo que al parecer no todos están de acuerdo, pues Pepillo Origel estalló contra la influencer al asegurar que "no tiene chiste" y dijo no entender el motivo por el que todos hablan de ella.

La integrante de "Las Perdidas" se ganó desde el primero momento el cariño del público gracias a su simpatía y sentido del humor con el que más de uno en redes sociales dice sentirse identificado. Además, es su transparencia y autenticidad lo que ya la colocan como la favorita para ganar el programa pese a que este jueves recibió su primera nominación por parte de "La Barby" Juárez.

Pepillo Origel se lanza contra Wendy Guevara. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Es tal el éxito de la también modelo en el programa que otras celebridades no han dudado en externarle su total apoyo, entre ellas se encuentra la cantante Danna Paola, Belinda, Thalía, Paty Cantú, María José y Gloria Trevi, quien durante uno de sus conciertos le dedicó emotivas palabras.

“Quiero decirte que agradezco mucho todo el amor que me expresas públicamente. Muchísimas gracias de verdad que se siente bien bonito y mi amor por ti también es grande, eres correspondido y te deseo todo lo mejor, toda la suerte y todo el éxito del mundo siempre. Tienes todo el amor y cariño de muchísima gente. Eres auténtica”, dijo la cantante.

Pepillo Origel se lanza contra Wendy Guevara

Aún con todo el apoyo que ha recibido la creadora de contenido, Juan José "Pepillo" Origel dice no estar seguro del motivo por el que todo el público habla tanto de ella. La periodista de espectáculos Martha Figueroa fue la primera en llamarlo "ardido" ya que podría existir molestia del conductor por la fama que goza, así lo indicó en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

“Él no le encuentra chiste”, dijo Figueroa y al instante Pepillo Origel respondió: “¿Qué pasa? Es que no le entiendo como todo el mundo habla de esa ‘maravilla’ y es mi paisana porque vive en León, Guanajuato”. De inmediato la periodista indicó que ese podría ser el problema, ya que ahora sería Wendy Guevara quien tome el lugar que por muchos años tuvo el conductor.

Aunque el presentador no descartó conocer a Wendy Guevara para cambiar de opinión, los comentarios no se hicieron esperar y los fans de inmediato salieron en defensa de la influencer. “La Wendy bien preocupada”, “No soporta el Pepillo”, “Envidia le llaman”, “Origel vieeeejo”, “¿Coraje o qué?” Y “Cuando una reina florece”, fueron algunos de los mensajes.

