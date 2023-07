La Mala Rodríguez se luce en vestido rojo pasión y revienta las redes sociales

La Mala Rodríguez causó furor entre sus fanáticos en Twitter e Instagram, plataformas en las que se confirma como una de las españolas más bellas, y así lo demostró con una serie de fotos que publicó este miércoles, con las que conquistó al lucirse con un vestido asimétrico en color rojo pasión con el que confirmó que es un tono que le va de maravilla, y la llamaron "La más guapa".

La Mala Rodríguez conquista en vestido rojo

María Rodríguez Garrido, nombre real de la rapera de 44 años, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas en todo el mundo, destacando por su talento en la música y arriba de los escenarios, pero también por ser una de las mujeres que enamora en las redes con sus atuendos, como recientemente lo dejó ver con un coqueto bikini en tono neón, con el que dio clases de moda para las mayores de 40 años.

La Mala causó furor en ajustado vestido. Foto: IG @malarodriguez

Rodríguez publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que se le ve posando frente a una pared blanca de estilo rústico, con atrevido atuendo que cautivó a sus admiradores, ya que se trata de una pieza en tela satinada con escote y falda asimétrica, que fue perfecta para resaltar su curvilínea silueta, por lo que muy pronto comenzó a generar "likes" y a recibir halagadores comentarios.

"La Mala", como también es conocida en el ambiente artístico, se dejó ver coqueta con un look sexy, presumiendo su estilo en un vestido rojo pasión que destaca por ser ajustado y con un escote revelador, con el que demostró que la edad no es impedimento para lucir prendas que destaquen la figura, y que es una mujer hermosa que conquista todas las plataformas, incluidas OnlyFans.

Presumió cuerpazo con su look rojo. Foto: IG @malarodriguez

"Ok, debo ser recta y no doblarme con nada. Ni siquiera debería hacer la música que me dicen que haga. Es todo una trampa. Dinero fácil. Voy a poner orden. Has llegado para protegerme??? Llevo un rato perdida. Y aunque se como se sale. No he cogido la salida. No he querido atreverme. Porque sé que cuesta mucho pero ahora voy a esforzarme, voy a luchar más fuerte", fue el texto con el que acompañó el posteo.

¡La más guapa!

"Maria Maria, lo mas lindo de la Cofradía", "Mi novia, Te amo", "mi amor platónico", "Guapa mi niña linda", "Te amoooo! Que bella luces con toooooodo", "Como siempre hermosa!!!!", "Esa de rojo se ve hermosa", "que mujer!!!!", "Eres realmente mega hermosa", "Eres una diosa", "Mi vida eres lo más lindo que he visto hoy" y "La más guapa", son sólo algunos de los cientos de comentarios que recibió en Instagram, además de los 34 mil "me gusta".

La española más guapa. Foto: IG @malarodriguez

