En microbikini, Jessica Cediel revolucionó la tendencia de este verano

La actriz y presentadora televisiva Jessica Cediel no deja de revolucionar las redes sociales con las publicaciones que realiza. La también periodista y modelo ostenta una gran belleza y un sentido de la moda que la posiciona entre las mujeres más hermosas y elegantes del ambiente.

Jessica Cediel posando. Fuente: Instagram @jessicacedielnet

La nacida en Bogotá, Colombia, tiene 41 años y es conocida por haber sido la presentadora de los programas “Muy buenos días”, “Estilo RCN” y “Yo me llamo”. Jessica Cediel lleva consigo estas marcas en su carrera y siempre se transforma en noticias por sus ocurrencias en las plataformas digitales.

Jessica Cediel posando. Fuente: Instagram @jessicacedielnet

En su cuenta de Instagram, Jessica Cediel acumula más de 10,2 millones de seguidores a quienes consiente con fotografías y videos en los que aparece con los outfits más en tendencia de cada temporada. La famosa se ha convertido así en una gran influencer de la moda y una inspiración para muchas mujeres que buscan lucir siempre espléndidas.

El posteo de Jessica Cediel en Instagram

Jessica Cediel siempre ha estado muy activa en las redes sociales y en estos últimos días ha sido criticada por haberse mostrado bailando al ritmo de la música de Greicy Rendón. Sin embargo, la colombiana no se quedó atrás y respondió contundentemente: “Entonces no se puede bailar después de los 15 porque no ‘trasciende’. Bebé la vida es ser felices a los 13, 15, 20, 30, 40 y 50, sobre todo si no le está haciendo daño a nadie”.

Sin importar las repercusiones, Jessica Cediel siguió con sus posteos en su cuenta de Instagram y se llevó todas las miradas al posar frente al espejo. En una de las historias compartidas, se lució con un microbikini con el que revolucionó la tendencia de este verano. La prenda es de color dorado y, por su tamaño, Jessica Cediel le pidió consejos a sus fanáticos si llevársela o no en su próximo viaje.

