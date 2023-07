Ella es Mimi Morales, la novia de José Alberto "El Güero" Castro ¿vivirán juntos o habrá boda?

El amor ha vuelto a llegar a la vida de José Alberto "El Güero" Castro, célebre productor de televisión que ha destacado por varias telenovelas, así como por haber estado casado con la ex primera dama de México, Angélica Rivera quien está por volver a actuar, con quien actualmente lleva una excelente relación y viaja con ella y sus hijas tal como si fuera un reality de los Derbez. De igual forma, Castro es conocido por ser hermano de Verónica Castro.

Como uno de esos hombres afortunados a la hora de tener parejas, es bien sabido que "El Güero" ha mantenido relaciones de pareja con mujeres hermosas, tales como Angelique Boyer e Irina Baeva, entre otras más. Con esto como preámbulo, es válido destacar que ahora sostiene una relación con la actriz colombiana Mimi Morales, de 47 años de edad, quien da vida a Camila en la telenovela "Tierra de Esperanza".

Mimi Morales y su novio José Alberto "El Güero" Castro. Foto: Especial

Mimi Morales comparte telenovela con Sofía Castro

José Alberto "El Güero" Castro produce "Tierra de Esperanza", telenovela donde su hija, Sofía Castro, también participa. En este sentido, su novia Mimi Morales explicó cómo es la relación entre ella y la joven actriz.

"Es una producción muy embonada con los escritores, actores, con todos. No me ha tocado trabajar con Sofía Castro, no tenemos escenas juntas pero sí coincidir en locaciones, es una niña muy linda. Somos compañeras de trabajo, soy la novia de su papá, pero sí hemos coincidido", dijo.

Así luce Mimi Morales como Camila en "Tierra de esperanza". Foto: Especial

Productor exigente y novio amoroso

Así es como Mimi Morales definió a su pareja, quien tiene la faceta profesional con mucha exigencia y la de pareja donde es más relajado.

"Él es exigente como productor y por eso el resultado, me parece bien. Como pareja es muy cariñoso, tenemos cosas muy claras en la manera de interactuar, acuerdos, cosas bonitas. Es muy detallista", reveló.

¿Han pensado en vivir juntos o casarse?

Mimi fue clara al hablar de su relación con "El Güero" Castro, pues señaló que a pesar de que pasan mucho tiempo juntos ella no tiene intenciones de vivir con él o más que eso.

"No me parece que sea difícil vivir con él, hemos compartido bastante tiempo, yo tengo mi casa y él tiene la de él, tener nuestros espacios ayuda mucho a una relación. No te puedo decir nunca porque no sabemos qué va a pasar, pero estamos muy bien y contentos. No se siente a distancia porque estamos en la misma ciudad, compartimos días de la semana juntos, se siente cerca", precisó.

"No creo en rituales, no creo en que un papel te diga si tu relación va a estar bien o no, creo que es un compromiso diario y la plantita hay que regarla todos los días y creo que se basa en amor, eso es lo que tenemos él y yo, mucho amor", confesó.

Para añadir a lo anterior, aclaró: "La relación es nuestra es fuera del foro, pero no hay una prioridad o algo exclusivo dentro del trabajo. Fuera del set somos una pareja normal".

Para culminar, expresó que no ha tenido oportunidad de conocer a Verónica Castro, pero espera en un futuro exista esa posibilidad.

MAAZ