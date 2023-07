Fabián Lavalle no se guardó nada, ya respondió qué estaba haciendo con un hombre a medio vestir después que le filtraron su video

Tras la polémica que desató un video difundido en redes sociales donde se puede ver a Fabián Lavalle en una fiesta en supuesto estado inconveniente y acompañado de otros sujetos sin camisa, el conductor no dudó en expresar su molestia y afirmar que se las imágenes habrían sido manipuladas con la intención de dañar su imagen.

Hace tan sólo unos días el programa “Chisme No Like” compartió durante su transmisión en YouTube un clip donde se puede ver al también actor, de 64 años, acompañado de un hombre que baila frente a él sin camisa. Además, en la mesa se observan bebidas alcohólicas y otras sustancias ilícitas que, según los conductores Salvador Ceriani y Elsa Beristain, serían una constante en las fiestas supuestamente organizadas por Lavalle.

Fabián Lavalle rompe el silencio

Bajo el mensaje “Nos solidarizamos con Fabián Lavalle”, el programa “Chismorreo”, donde participa el conductor, le dio derecho de réplica y admitió que la persona que ahí aparece con el pantalón mal abrochado sí él; sin embargo, puntualizó en que se trata de una etapa de su pasado cuando asistía a fiestas en las que los excesos eran parte.

“Saben que siempre he estado en muchísimas polémicas, nunca me escondo porque siempre he dado la car y tengo los suficientes ‘tamañotes’ para decir sí o no. Acaba de salir una publicación que me tiene completamente sin cuidado, sí te da coraje en el fondo que hagan muchas tranzas con la publicidad mal hecha”, dijo Lavalle molesto.

Fabián Lavalle responde a polémico video de fiesta con excesos. Foto: IG @fabianlavalle

Lavalle indicó que las imágenes habrían sido manipuladas con la intención de dañar su imagen y sentenció la forma en que fue manejada la información: “Pasó hace muchos años, ¿truqueado? Sí, ¿manejado? Sí, muchas veces dije que estuve en fiestas, en muchos bacanales, en muchos ‘Sodomas y gomosas’”.

“Todos tenemos derecho a reivindicar o a enderezar conductas, no me interesa de ninguna manera darle bola a nada ni a nadie, es la última vez que voy a hablar de esto. Habrá gente que no me quiera, me tiene sin cuidado (…) Los que hayan fraguado esto, no me hacen daño, créanmelo que no, sí haces coraje porque sería falso decir que no, pero es todo lo que voy a decir. Soy el Fabián descarado, cínico, pero nunca cobarde, así que adelante”, finalizó.

SIGUE LEYENDO:

¿Recuerdas a “Fabiruchis”? Esta fue la terrible agresión que vivió Fabián Lavalle hace 15 años