Angélica Vale reacciona al conocer que tiene un vínculo con Wendy Guevara

Wendy Guevara se ha convertido en la favorita de La Casa de los Famosos México, pues no sólo cuenta con el apoyo del público, también de algunos artistas, como por ejemplo Angélica Vale, quien también reaccionó al conocer que tiene un vínculo que la une a la influencer. La actriz se sintió muy halagada por marcar la vida de la integrante de "Las Perdidas", que ahora triunfa en el reality show de Televisa.

La creadora de contenido confesó hace algunas semanas que su nombre de mujer "Wendy", está inspirado en el personaje de "Wendy Nayeli", el cual interpretó Vale en Amigas y Rivales, en donde compartió créditos con Michelle Vieth, Adamari López y Ludwika Paleta. Hay que recordar que la celebridad de internet se identifica como una mujer trans, por lo que nació con órganos sexuales masculinos y fue criada como hombre bajo el mote de "Luis Carmen", también llamado de cariño por su familia "Carmelo".

Así habló Angélica Vale a Wendy Guevara

Al conocer esta información, los periodistas del matutino de Hoy fueron a preguntarle a Angélica Vale que pensaba al respecto de la integrante del reality. La actriz y cantante se dijo halagada con haber inspirado a la joven, de 29 años, a elegir su nombre, pues a pesar de que ella quería ser "Laura", personaje que hacía Michelle Vieth, al final terminó adoptando el nombre del papel que hizo la hija de Angélica María.

"Amo a Wendy, la amo. Más porque dijo que se llama 'Wendy' por mi culpa. Ella obvio se sentía Michelle Vieth pero acabó siendo Wen. No te preocupes suele suceder. Me encanta y me emocioné, y la adoro... le escribí en Instagram que la quiero conocer y que en cuanto salga la quiero abrazar hasta decir basta. Que bonito que se le haya quedado Wendy por mi culpa, que bonito, se siente hermoso y muero de ganas por conocerla", destacó la actriz, quien resaltó que nunca se imaginó que su personaje inspirara así a una persona.

"'Amigas y Rivales' fue hace 23 años. Cómo me iba a imaginar yo que marcaría la vida de una persona. Que bonito", mencionó Angélica Vale, quien se mostró muy emocionada al conocer que Wendy Guevara eligió el nombre debido a su personaje en la telenovela juvenil. Ahora, la influencer se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales y de la pantalla chica debido a que ha conquistado al público con su carisma.

Angelica Vale interpretó a Wendy Nayeli Foto: Televisa

La integrante de "Las Perdidas" indicó que cuando trabajaba en una estética comenzaron a llamarla "Wendy Nayeli", porque era la encargada de la limpieza, oficio que hacía el personaje de Vale en el melodrama. Aunque ella quería ser como Vieth, finalmente se decidió por Wendy, y es así como se ha nombrado desde hace varios años.