Sorprenden a El Capi Pérez hablando de sus compañeros en VLA, desata rumores de una mala relación

Una vez más, el programa matutino "Venga La Alegría" se colocó en el ojo del huracán después de que el querido conductor "El Capi" Pérez fuera ventilado mientras hablaba de cómo es el día a día junto a las grandes figuras de uno de los proyectos más importantes de TV Azteca.

Como sabes, en este 2023, el matutino del Ajusco se ha consagrado como uno de los favoritos gracias al excelente trabajo que han realizado figuras como Sergio Sepúlveda, Laura G, Patricio "Pato" Borghetti, "El Capi" Pérez, Luz Elena González y Kristal Silva.

A pesar de que todos los días presumen que tienen una excelente relación, esto quedó en duda después de que el comediante "El Capi" Pérez destapara importantes detalles, dejando en completo shock a todos los presentes y a los millones de televidentes.

Hace unos días, el programa "Venga La Alegría" sorprendió a sus millones de televidentes al anunciar el lanzamiento de la nueva sección "La cueva del desahogo", en donde sus conductores tendrían la oportunidad de expresar alguna inquietud, queja o cualquier otro tipo de comentario.

Uno de los primeros en aprovechar el espacio fue ni más ni menos que "El Capi Pérez", quien inmediatamente habló sobre cómo es trabajar con todo el elenco del matutino de TV Azteca, dejando en duda si realmente tienen una buena relación o no.

Sin guardarse nada, el conductor favorito de "Venga La Alegría" agradeció que existan ese tipo de espacios para que puedan expresar sus sentimientos. Aseguró que sus compañeros hacen un excelente trabajo, pero desafortunadamente él no siempre está del mejor humor.

"Que bueno que existe este espacio, no quiero desquitarme con mis compañeros. Hay veces que cuesta mucho ser lindo, ser buena vibra, buen amigo. No encuentro esto en mi, nada más me dan ganas de mandar a todos a otro lugar", declaró.