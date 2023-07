Por primera vez, Jungkook de BTS habla sobre el terror que vivió antes de debutar

Desde muy pequeño Jeon Jungkook sabía que quería ser cantante, por lo que acudió a varias audiciones cuando aún era menor de edad. Sin embargo, recientemente reveló que cuando tenía 13 años vivió una terrible experiencia intentando cumplir su sueño, pues una agencia lo quiso llevar a un cuarto de hotel para supuestamente grabarlo.

Ante esto, el ARMY se mostró aterrorizado, ya que no pueden creer que una empresa haya invitado a un pequeño a ir solito a un cuarto de hotel. Además, agradecieron que no acudiera en aquel entonces, ya que era muy riesgoso para él y así logró debutar junto a BTS.

Kookie debutó muy pequeño en BTS. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Quién invitó a Jungkook a un hotel cuando tenía 13 años?

De acuerdo con el libro "Beyond The Story: 10- Year Records of BTS", el "Golden Maknae" recibió muchas propuestas antes de debutar con los Bangtan Boys, pero una de las que más recuerda fue la de una empresa de entretenimiento que le pidió que asistiera a un hotel para que lo grabaran cantando.

"Ninguno de ellos me dijo realmente porqué querían contratarme. Recuerdo que una de las empresas quería que fuera a una habitación de hotel cerca del lugar de las audiciones de Superstar K3 para una audición. Querían grabarme cantando", detalló el maknae de la boyband más popular del momento.

Aunque se desconoce el nombre de la empresa que le propuso esto a Jungkook, lo cierto es que su historia recuerda a muchas del movimiento #MeToo donde diversas personas han denunciado abuso sexual por parte de gente poderosa dentro del mundo del entretenimiento.

El maknae era menor de edad cuando empezó en la boyband.(Créditos: Facebook / BTS)

ARMY arremete contra la empresa que quería reclutar a Jungkook

Luego de que salió a la luz la historia del intérprete de "Euphoria", en redes sociales los fans de BTS se han mostrado preocupados, pues consideran que es preocupante que los jóvenes que sueñen con ser cantantes tengan que vivir esta clase de experiencias para cumplir sus sueños.

"Solamente era un niño, que odio siento ahora", "Estoy asqueada, llena de rabia y coraje. Le pidieron a Jungkook que fuera a un hotel para una 'audición' a los 13 años. Quiero llorar, era solo un niño", "Solo tenía 13 años, ¿Por qué le pedirías a un niño de 13 años ir a una habitación de hotel para firmar un contrato?" y "Jungkook era tan solo un niño de 13 años como se les ocurre pedirle a un niño de esa edad ir a un hotel para una audición", fueron algunas de las reacciones del ARMY en Twitter.

(Créditos: Hybe)

PAL