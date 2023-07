"Me cae muy gorda": Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Niurka al defender a Ninel Conde

Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Niurka Marcos para defender a Ninel Conde, después de que nuevamente la vedette cubana despotricara en contra de la cantante. El periodista de espectáculos indicó que "le cae gorda", debido a que siempre se expresa con ofensas y majaderías, no sólo de la llamada "Bombón Asesino", sino también de otros artistas con los que tiene un conflicto, algo que siempre lo pone en el ojo del huracán.

La mañana del martes 11 de julio, transmitieron en el matutino de Sale el Sol, las resientes declaraciones de Niurka sobre la interpretación de Ninel del tema "Sálvame" de RBD, pues desató burlas en redes sociales. Debido a que tiene un conflicto desde hace varios años con la artista, la cubana nuevamente hizo comentarios en su contra, ya que no solamente juzgó su talento en el escenario, también su aspecto físico.

"Nunca ella ha usado sus sentimientos para tomar decisiones en su vida, si hubiera usado sus sentimientos, al papá del niño le hubiera podido quitarle al bebé. (...)", mencionó la actriz y cantante, quien también recalcó los supuestos procedimientos estáticos que se ha hecho Conde. "Ella cree que no se ha puesto botox, ni se cree que se puso chamorro, ni se cree que se puso quijada, pómulos. Ella está tapizada en botox. Lo único que tiene libre es el frenillo", finalizó.

Gustavo Adolfo Infante defiende a Ninel Conde de los ataques de Niurka

Al terminar la nota, Gustavo Adolfo Infante se fue en contra de la vedette, de 55 años, quien constantemente le ha faltado al respeto a Ninel Conde. El periodista de espectáculos resaltó que la intérprete de "Callados" y "Todo conmigo" tiene una carrera musical de más de dos décadas, mientras que la originaria de Cuba, no ha podido hacer lo mismo. Asimismo, se dijo harto de las faltas de respeto que dice la ex esposa de Juan Osorio cuando está ante las cámaras y opina sobre algún tema en particular.

"Nada más que Ninel Conde ha vivido durante más de 20 años de una carrera musical, entonces no te puedes burlar cuando tú en tu vida has vivido de una carrera musical y nunca has tenido un disco. Y Ninel canta muchísimo mejor que tú. A mí ya tantas ofensas, tantas majaderías, sentirse superior, ¿quién se cree que es?. Me cae muy gorda", mencionó el reportero en el matutino de Imagen Televisión.

La vedette sigue hablando de diferentes temas causando polémica IG @niurka.oficial

Gustavo Adolfo y Niurka tenían una buena relación hasta hace un par de años, sin embargo, las cosas cambiaron cuando la cubana defendió su relación con Juan Vidal, a quien conoció en La Casa de los Famosos de Telemundo. A pesar de que la cubana terminó su relación en medio del escándalo con el modelo y actor, no se reconcilió con el periodista de espectáculos, por lo que hasta el momento han seguido con una serie de declaraciones uno en contra del otro.