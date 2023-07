La supuesta y degradante condición que Shakira le habría pedido a Piqué para que sus hijos puedan convivir con Clara Chía Martí

El fin del amor entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando capítulos de los cuales hablar. La mediatizada separación entre la artista colombiana y el ex futbolista español tuvo a Clara Chía Martí en el centro de la escena durante mucho tiempo, considerada la tercera en discordia, y ahora su nombre vuelve a estar presente.

Shakira y Gerard Piqué. Fuente: Instagram @3gerardpique

Desde que Shakira y el dueño de Kosmos decidieron separarse, la prensa mundial no quiere perderse un solo detalle de sus vidas. En este marco, los paparazis se han dividido entre España y Miami, lugares en donde residen Gerard Piqué y Shakira, junto a sus hijos, respectivamente.

La condición de Shakira a Gerard Piqué

Desde que se conoció que los famosos se despedían, hubo un primer conflicto legal sobre la custodia de sus hijos, Sasha y Milan. Finalmente, los niños quedaron al cuidado de Shakira y con ellos se mudó a Estados Unidos. Pero además, se conoció que había una condición que precisaba que Clara Chía Martí no podría tener ningún tipo de contacto con los niños cuando les tocara compartir tiempo con Gerard Piqué.

Shakira, Piqué y sus hijos. Fuente: Instagram @3gerardpique

Estos trascendidos daban cuenta del clima hostil que se vivía en torno al fin del amor, de más de 12 años, entre Shakira y Gerard Piqué, con la nueva novia de este. Sin embargo, el paso del tiempo y la distancia parece haber incidido para que algo de esto cambiara y hoy en día hay un nuevo rumor, transformado en capítulo.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Fuente: Instagram @3gerardpique

Tras el viaje reciente que Shakira hizo a Barcelona, y en el marco de la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí, la artista colombiana habría decidido permitir el contacto entre la novia de su ex y sus hijos. Según se ha podido saber, habría una degradante condición para que ello suceda y es que el ex futbolista no podrá develarle a Sasha y Milan que Clara Chía Martí es su pareja, sino que solamente tendría que referirse a ella como una empleada de su empresa Kosmos.

