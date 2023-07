Galilea Montijo: novio secreto de la conductora de Hoy la ventila, revela que lo mandó a embrujar

La guapa conductora del "programa Hoy" y del reality show "La Casa delos Famosos México", Galilea Montijo está en el ojo del huracán después de que uno de su exnovios concediera una entrevista en la que reveló que la también modelo lo tenía embrujado.

Como sabes, a sus 50 años, la estrella nacida en Guadalajara en Jalisco se ha consolidado como una de las máximas figuras del espectáculo y el entretenimiento gracias a sus colaboraciones en los proyectos televisivos más importantes en nuestro país.

En este sentido, todo lo relacionado con la vida privada e íntima de Galilea Montijo da bastante de qué hablar en el mundo de la farándula, por lo que las recientes declaraciones de uno de sus exnovios no pasó desapercibida para absolutamente nadie.

La conductora está en el ojo del huracán. Foto: Instagram/@galileamontijo

Acusan a Galilea Montijo de brujería

En su edición de este martes 11 de julio, la revista TVNotas concedió una entrevista con Miguel Monfort, supuesto exnovio de Galilea Montijo. La publicación detalla que la ahora expareja se habrían conocido en 2005 durante las grabaciones del reality show "Bailando por un sueño".

En la plática, el también actor y bailarín confesó que tras finalizar su relación sentimental con Galilea Montijo, una de las conductoras de televisión más famosas en nuestro país, vivió complicados momentos, lo que lo obligó a buscar a Jorge Clarividente y fue cuando recibió la noticia de que "tenía un trabajo", pues la conductora lo tenía embrujado.

De acuerdo con la entrevista, Galilea Montijo y Miguel Monfort tuvieron un intenso romance a pesar de que ella le llevaba diez años de diferencia. El actor aseguró que su noviazgo fue intenso, pero bonito.

"Fue una relación intensa, bonita. La diferencia de edades afectaba bastante. Discutíamos muchas veces", contó.

Finalmente, el supuesto exnovio de la conductora estrella del "programa Hoy" contó que estaba muy enamorado e incluso ella tenía la intención de formar una familia, pero su romance llegó a su fin. Posteriormente fue cuando se enteró que fue víctima de brujería de parte de la conductora de "Hoy".

La conductora tiene 51 años. Foto: Instagram/@galileamontijo

¿Galilea Montijo práctica santería?

No es la primera ocasión que se relaciona a Galilea Montijo con trabajos de santería. Hace unos meses, la santera Karla confesó al canal "Chisme No Like" que la conductora del "programa Hoy" ha realizado algunos rituales para comprometerse y llegar al altar con su exesposo, Fernando Reina.

Las declaraciones detallan que la tapatía hizo fuertes trabajos de santería en contra de la primera esposa de Fernando Reina. La entrevistada detalló que pudo constatar los rituales que hizo la estrella de la farándula.

