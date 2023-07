Sarah Kohan impone tendencia con coqueta bikini y se llevó todas las miradas

Sarah Kohan se hizo muy famosa en nuestro país por ser la pareja del jugador de la selección mexicana de fútbol, “Chicharito" Hernández, y una de las modelos que más destaque está teniendo en el último tiempo gracias a su belleza que deslumbra con cada una de las publicaciones que realiza en sus redes sociales.

La influencer tiene 29 años y a diario deleita a sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram con postales de viajes y con sus más diversos y arriesgados looks, que marcan tendencia como el diminuto bikini que lució en uno de sus más recientes publicaciones y a dejado a más de uno con la boca abierta.

Sarah Kohan. Fuente: Instagram @sarahkohan

Sarah Kohan provocó el delirio en todo Instagram

Sarah Kohan presumió de su hermosura con la publicación de una serie de fotos donde se la pudo ver con unos trajes de baños que enamoró a los usuarios. Al parecer, la modelo está comenzando con sus vacaciones y por eso se la puede ver luciendo varios look de playa que la confinan como una belleza total.

En su cuenta de Instagram, la ex pareja del “Chicharito” Hernández hizo un carrusel de imágenes donde luce una bikini negra en la parte de abajo pero de color morado en la parte de arriba. Es un combinar no muy extraña para los amantes de la moda pero si la hace ver muy sensual y elegante.

Sarah Kohan. Fuente: Instagram @sarahkohan

Sarah Kohan y Javier “Chicharito” Hernández se comenzaron a mostrar en público en 2018, y durante los tres años que duró su relación tuvieron dos hijos, a los que evitan mostrar sus rostros en redes sociales para no exponerlos a los flashes. De todas maneras, la modelo siguió adelante con su vida y no hay hombre que no se de vuelta para poder verla.

