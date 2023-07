Escorpión Dorado responde tajantemente a Pedrito Sola: “Chin… decir pero que no te digan nada”

Fue hace tan solo unos días, cuando Pedro Sola participó en un podcast y ahí reveló que la única vez que ha llorado estando en Ventaneando fue aquella ocasión cuando Escorpión Dorado visitó el foro del programa de espectáculos en junio del 2022, pues se sintió ofendido en su propia “casa”.

Ante estas declaraciones que dio recientemente Pedro Sola, en redes sociales no han dejado de etiquetar al autoproclamado “Dios del internet”, personaje interpretado por el periodista Alex Montiel, quien desde la cuenta de “El Escorpión Dorado” ha contestado ante lo que dijo el conductor de Ventaneando.

Fue a través de twitter en donde al autoproclamado “Dios del internet”, se ha enterado de las declaraciones de Pedro Sola y lo que sintió el conductor de Ventaneando cuando estuvo presente con su famoso personaje en dicho programa de espectáculos.

Debido a lo anterior es que “Escorpión Dorado” no se quedó callado y fiel a su estilo lanzó dos contundentes mensajes al conductor que hace algunos años confundió la marca de dos mayonesas.

El primero de ellos fue un poco más agresivo, pues ahí lo llamó “pobre pen***”, además, “Escorpión Dorado” asegura que jamás lo insultó tan solo lo describió.

“No lo insulté, lo describí. Por ejemplo, jamás le he dicho que es un pobre pen*** aunque se lo merezca Jajajaj”, escribió en twitter “Escorpión Dorado”

El personaje enmascarado respondió fuerte a las declaraciones de "el tío" Pedrito.

Foto: TW @escorpiongolden

Sin embargo, esa no fue la única respuesta pues el personaje enmascarado minutos después se encontró con otro tweet en donde también lo mencionaron sobre las polémicas declaraciones de Sola.

En esta otra publicación, el autoproclamado Dios del Internet, se le fue con todo a Pedro Sola recordando al conductor que a lo largo de todos los años que ha estado en Ventaneando éste ha hablado mal de muchas celebridades, pero, que cuando le dicen algo a él no le parece justo.

“Toda la mierda que ha tirado diario en televisión durante años vale madres no? Es bien chingón sentir que es el único que puede abrir el hocico sin que haya pedo pero cuando le dicen sus verdades ya no le gustó. Chingón decir pero que no te digan nada”, escribió “Escorpión Dorado”