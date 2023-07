BTS: Han So Hee habla por primera vez de Jungkook y revela cómo fue estar a su lado

Jungkook de BTS debutará como solista el próximo jueves 14 de julio. El menor de los integrantes será el siguiente en la lista en lanzar su propia música antes de irse al servicio militar, pues se enlistará a finales del 2023. El idol lanzará su single álbum muy pronto con la canción "Seven".

Desde su debut con tan solo 15 años, Jungkook de BTS ha demostrado ser muy talentoso, por ello se ganó el apodo de Golden Maknae a pesar de su edad. Además, su signo Virgo lo define como una persona muy apasionada y muy bueno en todo lo que hace, pues su energía es como la del fuego.

Será la noche de este jueves en punto de las 11 de la noche que Jungkook de BTS estrene "Seven", además tendrá el debut oficial en Estados Unidos durante un festival de verano donde presentará por primera vez su canción en solitario. Además, la actriz de doramas Han So Hee protagonizará su video musical.

Han So Hee y Jungkook de BTS estarán juntos en Seven

Desde hace semanas hubo rumores de que la actriz de doramas Han So Hee iba a salir en el video de Jungkook de BTS, poco después se reveló que ambos viajaron a Los Ángeles al mismo tiempo, pero no fue hasta que su agencia confirmó su participación en Seven.

Han So Hee habló por primera vez de Jungkook de BTS y reveló como fue grabar juntos, la actriz de doramas reveló que estaba emocionada y nerviosa por el lanzamiento del video. Aunque ambos no han revelado como fue el acercamiento para trabajar juntos, algunas fans están emocionadas por verla en pantalla debido a su físico y popularidad gracias a Netflix.

Hasta ahora no se ha revelado el concepto detrás de "Seven" de Jungkook de BTS, pero es uno de los lanzamientos más esperados del K-Pop para este verano.