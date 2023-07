BTS "destapa" la ola de burlas que sufrieron por parte de otros grupos K-Pop y ARMY enfurece

BTS lanzó su primer libro autobiográfico "Beyond the Story", además anunció su nuevo documental que se estrenará en Disney Plus. Pese a su pausa tempora, la boyband continúa promocionando con varios proyectos en grupo y con los debuts de cada uno de sus integrantes.

Será este jueves 14 de julio cuando las fans puedan conocer la canción solista de Jungkook, el menor de los integrantes de BTS lanzará "Seven", también se espera el proyecto de su compañero V, ya que ambos serán los últimos en irse al ejército a finales del 2023.

Fue justamente el lanzamiento de su libro que las fans de BTS explotaron en las redes sociales, esta biografía retrata los testimonios de BTS a lo largo de los años, quienes revelaron los secretos más oscuros de su carrera.

BTS: Así fue el oscuro pasado del grupo

El libro de BTS contará toda su historia en estos 10 años, la biografía contará con su versión coreana, inglés y español. Los primeros fragmentos ya fueron traducidos y una parte del texto hizo enfurecer al ARMY, quienes señalaron el supuesto acoso y rechazo que sufrió el grupo en sus primeros años de carrera.

De acuerdo con el testimonio de algunos integrantes como V, el grupo mostraba sus respetos a los grupos más jóvenes y a sus mayores en aquel entonces, pero revelaron que algunos idols no regresaban los saludos, los ignoraban o incluso los hacían sentir menos por ser de una empresa chica.

BTS no reveló nombres de ningún grupo, ni específico fecha o momento en el que fue blanco de las malas experiencias en su contra; sin embargo, sus fans explotaron en las redes sociales, algunas señalaron a grupos sin fundamento, pero otras creen que evitaron revelar la identidad de aquellas celebridades para evitar polémicas o comentarios de odio.