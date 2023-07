Macky González reinventa la forma de lucir un bikini con cinturón a la cadera

Macky González causó furor en las redes sociales con un par de fotos que compartió en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que se mantiene vigente pese a que se encuentra preparándose para un nuevo proyecto. La exintegrante de "Exatlón México" reventó la forma de lucir muy chic y a la moda con un bikini negro, que combinó con cinturón de pedrería a la cadera, imponiendo moda con su estilo.

Macky González impone estilo al lucir un bikini

Amancay González Franco, nombre real de la influencer fitness y estrella de realities, es muy constante en su cuenta oficial de la plataforma de Meta, en la que nunca pierde la oportunidad de lucirse al máximo con sus atuendos, y fue en su perfil donde compartió dos postales en la que posó desde un lujoso resort, presumiendo cuerpazo con un traje de baño negro que combinó con un vestido largo de playa.

Macky presume cuerpazo en coqueto look. Foto: IG @macky.mx

"Valor No es la ausencia del miedo Si no la fuerza de seguir adelante a pesar de el. #fitbody #fitgirl #amazona #wondergirl", escribió González para acompañar dos fotografías con las que ya ha recibido más de 18 mil "me gusta" y cientos de comentarios con los que sus fans le recuerdan su apoyo y cariño, sobre todo en esta nueva etapa, pues se sabe que se une al nuevo reality de Telemundo que llevará por nombre "Los 50".

Macky, que este 1 de julio cumple 34 años, compartió las imágenes en Instagram, plataforma en la que suma 1.1 millones de fans, con quienes se lució al posar con un bikini negro al que le dio un toque especial llevando cinturón a la cadera, pieza moderna de pedrería y cadenas con la que resaltó su look y estilo, confirmando que es una fashionista y siempre busca la forma de llevar a otro nivel sus atuendos.

La bella influencer conquista las redes. Foto: IG @macky.mx

González comenzó su carrera en los deportes en el atletismo, como velocista, disciplina que dejó por una lesión, aunado a sus estudios de comunicación, lo que la llevó a buscar oportunidades en la televisión como "Exatlón" y "Guerreros 2020", programa en el que fue capitana del equipo Cobras. Además, fue colaboradora de "Hoy", y parte del los concursante del reality "Las estrellas bailan en Hoy".

Los coquetos bikinis con los que revienta la red

La también exparticipante de la primera temporada de "MasterChef Celebrity", del que no resultó ganadora pero dio mucho de qué hablar, ha dejado ver desde los inicios de su carrera en el medio del espectáculo su gusto por el mundo fitness, pero también es una amante de la moda, y es así que constantemente comparte looks con los que destaca su trabajada silueta y deja sin aliento a sus fans.

Impone con su estilo en bañador. Foto: IG @macky.mx

Macky actualmente está soltera, algo que confirmó en una entrevista, en la que no quiso dar más detalles, pues también dijo que canceló su boda con el empresario y deportista Manuel Anaya, CEO de Cronologistics México, compañía que se dedica a hacer importaciones y exportaciones, con quien llevaba varios años de relación; sin embargo, ahora que no están juntos ella se dio la oportunidad de volver a demostrar su fortaleza en un nuevo reality show.

La más bella desde la playa. Foto: IG @macky.mx

Causa furor con sus bikinis. Foto: IG @macky.mx

Impacta con sus atuendos y figura. Foto: IG @macky.mx