7 bikinis con los que Georgina Rodríguez ha causado sensación y que serán tendencia estas vacaciones

Tras convertirse en la novia y madre de los hijos de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez le ha gritado al mundo entero por qué es una de las mujeres más icónicas de los últimos años y para ello ha apostado por la belleza y la moda, dos de sus grandes intereses y en los que brilla como nadie más. Es por ello que no resulta sorpresa que su nombre sea el referente para mujeres de todas las edades que siempre quieren lucir bien y con un toque muy chic.

Y si del verano se trata, la modelo e influencer se ha convertido en el ícono de la moda más importante al siempre hacer que el lujo, la elegancia y un estilo juvenil se fusionen en uno solo hasta conseguir las combinaciones más trendy de la temporada, tal y como ha demostrado en las últimas semanas. Pues por medio de su cuenta oficial de Instagram ha impuesto moda con los bikinis ideales para mujeres jóvenes o para mamás modernas que quieren presumir la figura durante sus vacaciones de verano.

Las joyas no pueden faltar para elevar un look en bikini. (Foto: IG @georginagio)

FOTOS: Georgina Rodríguez sabe cómo derrochar estilo al llevar un bikini

Ante el furor que la estrella de Netflix como "Soy Georgina" ha despertado en las últimas semanas al imponer moda veraniega con los trajes de baño ideales para las madre modernas y todas aquellas mujeres jóvenes y amantes de la moda, recordamos sus mejores outfits inspirados en la playa y que puedes recrear estas vacaciones. ¿La mejor parte?, que no sólo estarás en tendencia, sino que tendrás muchos beneficios como:

Presumir una figura fit

Resaltar un bronceado icónico

Lucir glamurosa

Presumir los colores preferidos del momento

El verde es uno de los colores que resaltará tu bronceado este verano. (Foto: IG @georginagio)

Entre los múltiples tips que podemos retomar de Geogina Rodríguez para esta temporada destaca que los looks coloridos son sus preferidos y sin importar si se trata de un naranja encendido, del clásico negro que nunca pasa de moda, del azul que es ideal para derrochar elegancia o del verde olivo junto a los tonos tierra con los cuales lucir discreta sin perder de vista ese toque chic. ¿Y tú, cuál eliges?

Por otro lado, la madre de familia tiene claro que ni siquiera en unas vacaciones rodeada de niños y juegos se debe de perder el glamur y es por ello que en sus cátedras de moda en trajes de baño de dos piezas ha apostado por cortes tradicionales como el triangular que da un escote en "V" en el top, hasta aquellas prendas con efecto push up con el que la comodidad se notará a la vez que los beneficios en la figura también se resaltan

Desde la alberca, la empresaria derrocha moda. (Foto: IG @georginagio)

En lo que respecta al bottom o parte inferior de los bikinis, Georgina Rodríguez ha dejado en claro que aunque los 29 años son perfectos para lucirse con un microbikini, lo ideal es llevar sólo tiros bajos con los cuales presumir un vientre plano y abdomen torneado, especialmente cuando se sigue un estricto entrenamiento que además acompaña con baile. De esta forma también se mantiene el balance entre lo moderno con lo juvenil, pues el ombligo salta a relucir.

Sin embargo, no es lo único que hay que tener en cuenta, ya que en más de una ocasión la modelo y empresaria también ha apostado por los tiros súper altos que cubren el ombligo y que pueden ser la salvación para ocultar el vientre abultado. Por supuesto, este corte en los bikinis también es magnífico para acentuar la cintura al hacerla más pequeña y lograr un efecto curvilíneo en el cuerpo. ¿Le darías una oportunidad a este estilo?

Los bañadores estampados no pueden faltar. (Foto: IG @georginagio)

Recuerda que los accesorios elevan el look. (Foto: IG @georginagio)

De acuerdo con Georgina Rodríguez, para lucirse durante las vacaciones de verano y en medio de la playa es muy importante que no sólo se apueste por los trajes de baño más favorecedores o que tengan las tendencias del momento, sino que también se tomen en cuenta los accesorios con los cuales elevar el look playero y para ello hay que seguir una larga lista de recomendaciones. Algunos de los accesorios que no te debes de perder son:

Un bolso de mano, indispensable para la modelo

Joyas doradas o plateadas y con piedra preciosas

Brazaletes tribales

Sin importar el lugar lucirás fantástica. (Foto: IG @georginagio)

Gorras

Pañuelos para el cabello

Scrunchies

Sandalias para mantener la comodidad

¿Y tú, cómo piensas conquistar el verano?, recuerda que estos looks en bikini de Georgina Rodríguez se convertirán en tu mejor inspiración par lucir poderosa, fashionista, elegante y chic a lo largo de las vacaciones. La mejor parte es que aunque en muchos casos su estilo es muy marcado, cuando se trata de días de disfrute en la playa se permite experimentar con todo tipo de cortes, colores, formas y diseños.