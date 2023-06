VIDEO: Andrea Escalona envía este emotivo mensaje a su ex pareja Daniel Bisogno

Con profunda emoción por el momento de vida que sucede para ella, es que Andrea Escalona se mostró dichosa de participar en la obra de teatro "Los Monólogos de la Vagina", proyecto que compagina con su participación estelar en la conducción del Programa Hoy, así como su faceta de mamá.

Consciente de que ser madre es su prioridad actual y disfruta mucho el emplearse a fondo en esto, Andrea aceptó que se ha sensibilizado y comprende mejor lo que le pasa. Por esto mismo, es que al ser cuestionada sobre el estado de salud de su ex pareja, Daniel Bisogno, Escalona se mostró comprensiva de su situación y no dudó en enviar las mejores vibras y mensajes de amor para él.

Andrea Escalona se sorprende del valor de Bisogno

Luego de participar en la obra "Los Monólogos de la Vagina", Andrea Escalona atendió a los medios de comunicación y puso especial énfasis en las preguntas del programa "Ventaneando", quienes le cuestionaron sobre su opinión en torno a Daniel Bisogno y su salud.

"Que valiente Daniel. Porque aparte se dedica a lo que se dedica, ama su trabajo, es súper trabajador de toda la vida, de la mano con 'Ventaneando' que es una familia, Paty que es como su mamá, Pedro, tienen una hermandad y lazos muy fuertes", indicó sobre el conductor y su labor.

Luego de esto, aceptó que ha estado preocupada por él.

"Cuando me enteré de la noticia le escribí a Dany, no soy de las que está todo el tiempo haciéndose presente porque no sé cómo está la otra persona y no sé lo que a mí me gustaría", dijo.

Ha soñado y rezado por la salud de Daniel

La misma Andrea recordó que ella y Daniel fueron pareja entre 2008 y 2010, por lo tanto, quedó desde entonces una sana amistad que ella valora.

"Cuando pasó lo de mi mamá, estaba tan encimismada, en mi rollo que de repente la gente me buscaba y yo tenía que sanar para poder compartir. En el caso de Dany, sí he pensado en escribirle y lo he pensado mucho, lo he soñado, lo he tenido en oración yo y mi familia, saben todos del amor genuino que le tengo", confesó.

Para rematar, recordó su etapa de novios y las palabras que en ese entonces le dijo para legarle un amor de toda la vida.

"Me acuerdo de cuando andábamos, en el 2008, duramos dos años y como en el 2010 yo le dije que el amor nunca se muere sólo cambia de lugar, siempre va a ser un gran amigo con un cariño en mi corazón, quiero que estés bien, te quiero con todo mi corazón y quiero que estés bien Dany, perdón si no me he hecho más presente no te quiero abrumar con tu tema de salud", refrendó.

Remató con un último mensaje cariñoso: "Te mandamos la luz, en mi casa se reza por ti y yo a 'Ventaneando' los quiero mucho".

MAAZ