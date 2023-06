¿Se le olvidó su hijo? Mariana Echeverría comparte bochornosa anécdota de mamá primeriza

Mariana Echeverría compartió video super chistoso IG: @marianaecheve

Mariana Echeverría es una de las conductoras más queridas del momento, quien ha ganado popularidad con los televidentes gracias a su participación en "Me Caigo de Risa", programa en el que continuamente pone en jaque a sus compañeros, tales como Faisy, quien tiene que soportar sus chistes subidos de tono, los cuales sanciona con regularidad, recordándole a la celebridad que el programa es familiar. Sin embargo, en esta ocasión, más que hacer una broma, "la mamá de la Familia Disfuncional" hizo gala su título al contar una experiencia de su periodo como madre primeriza.

Lejos de avergonzarse por los errores que comúnmente se cometen cuando se entra a una nueva etapa, la conductora que está próxima a cumplir 39 años de edad, decidió compartir con sus seguidores de Instagram una anécdota que hoy por hoy le da mucha risa y que involucra a su hijo, Lucca.

Todo ocurrió una tarde en la que pospusieron el llamado de Mariana Echeverría, por lo cual, pensó que le daría tiempo de ir a dejar a su hijo a la escuela, de tal suerte que organizó todo su día para primero llevar a Lucca a sus clases y después dedicarse de lleno a su trabajo en el mundo del espectáculo.

De acuerdo con el relato de la integrante de "Me Caigo de Risa" ella ya había bañando y arreglado a su hijo para pasar a dejarlo antes de entrar a trabajar, pero, ya que iba tan feliz con su compañía hubo un momento en el que perdió la noción del tiempo y del espacio, llegando así a su trabajo sin haber dejado al infante en su centro escolar.

"Ahí íbamos bien campantes, cantando platicando. Pasó el tiempo y llego al trabajo y ¿qué creen? Nunca pasé a dejar a Lucca a la escuela [risas], me lo llevé al trabajo. Son de esas cosas que nos pasan y me gustaría que ustedes también me contaran si les ha pasado algo similar o algo con respecto a sus hijos de esos típicos errores de mamás", invitó a la conversación Mariana Echeverría.