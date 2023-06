"Me quise matar": Atala Sarmiento revela que fue extorsionada por una foto privada

Atala Sarmiento se sinceró acerca de los duros momentos que ha vivido al ser extorsionada por una foto privada que le envió hace varios años a su esposo. La exconductora de "Ventaneando" reveló en una entrevista que vivir violencia digital ha sido complicado, y que al momento de recibir un mensaje para chantajearla a cambio de dinero se sintió muy mal: "me quise matar", confesó la presentadora.

De acuerdo con el sitio de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la "violencia digital es cualquier acto realizado a través de medios informáticos que busque agredir, violentar, vulnerar o exhibir la intimidad de una persona", y las víctimas son protegidas a través de la Ley Olimpia.

Atala Sarmiento revela que fue extorsionada

La periodista, de 50 años, que comenzó su carrera en el programa "En Medio del Espectáculo", dio una entrevista para Multimedios y el programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy, en dichas pláticas Sarmiento confesó cómo ha sido el proceso y lo que ha vivido por ser extorsionada, esto luego de que después de varios años, volvieran a chantajearla a través de Instagram con hacer pública una foto que le fue hackeada.

"La extorsión que yo sufrí por esta fotografía fue hace cuatro años, justo en la misma fecha, el 4 de junio de 2019, y cuando se empezó a viralizar esta foto, otra vez, era 5 de junio de 2023", explicó Atala en el programa "El Chismorreo" de la televisora regiomontana, donde también dio a conocer los detalles del primer contacto con quien la estaba chantajeando y le abría pedido un pago.

"Me llegó un whatsapp de un número desconocido, y lo abro, y veo que me pone 'hola Atalita, cuánto dinero me pagarías porque no le venda esta foto a una revista', y vi la foto. Claro que en ese momento se me cayó el mundo, (...) lo dijo con toda honestidad, me quise matar".

La periodista de espectáculos confesó que fue gracias a su hermano, Rafael Sarmiento, que pudo pasar el trago amargo, pues fue a su casa para apoyarla, y como ella misma lo llamó "salvarle la vida". "Si no hubiera sido por él no sé que habría pasado conmigo", dijo visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, para dar a conocer en entrevista lo que ya había compartido en redes sociales hace unos días.

Atala confesó que recibió todo el apoyo de su hermano Rafa. Foto: Especial

"Y aquí vamos de nuevo… No hay que ceder ante chantajes, amenazas y anexas… Me seguiré defendiendo confiando en las leyes mexicanas ?? #leyolimpia #quevivalavida #teamatala", escribió Atala en su cuenta de Instagram para publicar una carta en la que afirmó estar siendo extorsionada nuevamente.

"El día de hoy he recibido mensajes privados a mi cuenta de lnstagram en los cuales me hostigan por una fotografía PERSONAL que envié de forma privada a mi esposo", se lee en el primer párrafo del comunicado que Sarmiento compartió en la plataforma de Meta, mismo en el que dio a conocer que se trata de una imagen que ella misma tomó "hace muchos años y que derivó en un intento de extorsión en junio de 2019".

"Aprovecho para aclarar que la imagen en cuestión no tiene ningún tipo de intención erótica. Soy yo saliendo de la ducha poniendo cara de broma. Me siento orgullosa de mi silueta de mujer en la imagen, me veo en buena forma y, lo más importante, proyecto felicidad. No me da vergüenza, ni temor, que la vean porque luzco al natural como lo hace cualquier mujer después de un baño", escribió la exconductora de "Ventaneando", que agregó que la instantánea fue extraída de su celular sin su consentimiento.

"Hago de su conocimiento que a toda persona que intente difundir por cualquier medio, tanto electrónico como impreso o digital, será considerada como probable responsable del delito que se menciona en el artículo 199 octies del código nacional penal", la presentadora también aseguró que del caso ya se está haciendo cargo su equipo legal, quienes están trabajando para tomar las medidas correspondientes.