Daniel Bisogno: la expareja del conductor de Ventaneando reacciona a sus problemas de salud, esto dijo

En las últimas semanas, la salud del conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno ha estado en boca de todos después de que se informara que pasó varios días hospitalizado. Tras el reporte médico, el compañero de Pati Chapoy apareció frente a las cámaras para explicar cómo está actualmente.

La tarde del pasado jueves 8 de junio, Pati Chapoy, titular de Ventaneando, compartió una entrevista con Daniel Bisogno, quien por primera vez habló sobre los problemas de salud que enfrentó y lo complicado que fue ver a su hija Michaela verlo entrar de urgencia a un hospital.

Sin guardarse nada, el experto en temas de la farándula dijo que su exesposa y su hija estuvieron en todo momento junto a él, sin embargo, por su cabeza pasaba que tal vez ya no las volvería a ver. Entre lágrimas relató lo difícil fue que está idea pasara por su cabeza.

“Cuando entramos a urgencias, veníamos Christina, Michaela y yo. No podía dejar de pensar en que en una de esas yo no iba a salir, porque uno no tiene la vida comprada y en lo primero que pensé fue en mi Michaela”, contó.