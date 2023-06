VIDEO | Mariana Echeverría tuvo besos con otra mujer en nueva temporada de "Me Caigo De Risa"

La vida de Mariana Echeverría ha pasado por momentos complicados en el último año. Pese a todo, la conductora de "Me Caigo De Risa" se ha empeñado en salir adelante y pensar positivamente para no estancarse, para que sus emociones fluyan y su vida encuentre un sentido óptimo.

Ante esto, la integrante de "Me Caigo De Risa" reveló que actualmente ve la vida con más felicidad y soporte, sobre todo en su familia disfuncional del programa. Y, sobre esto, Mariana confesó que la novena temporada de la emisión tendrá muchos momentos picantes para cada una y uno, algo que le alcanzó a ella con unos besos especiales que vivió.

Con el consuelo de sus amigos del programa, Mariana confesó que en ellos se ha fortalecido para salir adelante.

"Son mi familia por elección, me han cobijado cañón y es importante tener amigos que sean familia, me han consentido y regañado pero siempre los quiero tener cerca de mí", dijo.

En el mismo sentimiento, indicó que está dispuesta a sentirse mejor paulatinamente.

"Muchos vamos a tener caídas, aplastones, dificultades y hay que levantarse y poner la mejor cara a la vida, de salir más fuerte y luchona. Aquí estoy y más guerrera y sonriente, dispuesta a lo que la vida me tenga preparada. Pasamos por momentos fuertes, me levanto con la mejor disposición y aquí estoy al pie del cañón", precisó.

Con toda naturalidad y diversión, Mariana Echeverría confesó que la novena temporada de "Me Caigo De Risa" tendrá momentos picosos con algunos besos entre las compañeras de la emisión.

"Estamos muy inclusives, me tocó unos cuantos besos y a ver qué dice mi esposo porque no lo ha visto, pero está súper padre porque es algo que pasa y queremos ser lo más inclusivos posibles y me tocaron varios en la novena temporada. Fueron como de piquito, no sentí nada", precisó.