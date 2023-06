Ricardo O'Farrill: ¿Quién es el standupero desaparecido y cuáles han sido sus polémicas?

El comediante Ricardo O'Farrill fue reportado como desaparecido, sin embargo, actualmente hay muchas dudas sobre su caso, pues a pesar de que el aviso se dio ante las autoridades de la Ciudad de México, hay declaraciones encontradas de sus familiares. En los últimos meses, el standupero ha estado protagonizando algunos titulares debido a sus polémicas, la más reciente dio mucho de qué hablar, ya que involucró a varios de sus compañeros y desató una crisis en la celebridad.

La tarde de este 7 de junio, el humorista fue reportado como desaparecido ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien emitió una ficha de búsqueda para localizar a la celebridad que fue vista por última vez el pasado 18 de mayo. Sin embargo, minutos más tarde de que se diera a conocer la información, en redes sociales uno de sus familiares aseguró que era falso que estuviera perdido, pero posteriormente por medio de sus cuentas oficiales colocaron un comunicado en el que se aseguró que O'Farrill fue no ha sido hallado.

¿Quién es Ricardo O'Farrill, el comediante desaparecido?

El humorista es originario de la Ciudad de México y nació el 1 de agosto de 1990. Es muy conocido en el mundo del entretenimiento debido a su trabajo en el stand up, en donde se convirtió en uno de los principales referentes de la industria. Al principio comenzó a destacar en la extinta plataforma de Vine, haciendo videos cortos de comedia, y posteriormente estuvo en Comedy Central, un canal de televisión en el que han estado otras personalidades como Franco Escamilla.

El comediante fue reportado como desaparecido Foto: Especial

Asimismo, ha trabajado en televisión abierta en emisiones como "Deberían estar trabajando" de Tv Azteca, junto a Inés Gómez Mont, Sofía Niño de Rivero y Max Villegas. A pesar de que dejó la pantalla chica desde hace varios años, se mantuvo vigente con sus especiales de Netflix: "Abrazo genial" y "Abrazo navideño", así como el que tiene en YouTube "Ciudadano Mexicano", los cuales fueron muy populares en su momento. De igual forma, tiene contenido como "Ñam Ñam Extravaganza" y "Deportología", programa de video vlog con Diego Zanassi y Alex Fernández.

Las polémicas de Ricardo O'Farrill

Esta no es la primera vez que Ricardo O'Farrill se encuentra en el ojo del huracán, debido a que desde 2018 dio de qué hablar por el tipo de comedia que hace. En su especial "Live From Pachuca" que publicó en Youtube, hace una rutina en la que involucra a niños, por lo que muchos lo acusaron de pedofilia, sin embargo, tanto él como sus fans aseguraron que sólo era humor negro. Desde ese momento, se colocó en la mira de los usuarios de internet que criticaron sus acciones.

Sin embargo, el 24 de abril de este año su nombre volvió a los titulares debido a que después de que tuviera una pelea en la boda de Mau Nieto, el comediante destapó una serie de actitudes y secretos de sus compañeros. Ricardo señaló al propio Nieto y a Daniel Sosa de haber drogado a una joven con MDMA, así como a Sofía Niño de Rivera, que presuntamente era su amiga, de ser víctima de infidelidad.

O'Farrill tuvo una crisis por lo que comenzó a preocupar a sus amigos del medio como Chumel Torres. Ante este panorama fue ingresado en una clínica de rehabilitación, no obstante, en vez de ayudarlo, agravó su condición debido a que denunció que recibió abusos. "Me hice pipí en mis pantalones porque en la clínica te dejan amarrado (...) en la ‘Clínica Margaritas’, casi me vuelven loco", destacó en su declaración que hizo en redes sociales.

En tanto, después de que se diera a conocer su desaparición, se hizo viral un video en el que se observa como Richie fue detenido el pasado 18 de mayo a las afueras de la cínica “Margaritas” en Topilejo. En las imágenes se puede ver cómo fue subido a una aparente camioneta para ser trasladado a otro lugar. De acuerdo a los últimos reportes, el comediante se encuentra en Hidalgo en una clínica.