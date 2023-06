“México le empezó a temer a sus niños”: Everardo González

La imagen de un niño portando una pistola de 9 milímetros causó un impacto en la mirada del cineasta Everardo González, misma que se materializó en el documental “Una jauría llamada Ernesto”, en el cual retoma los testimonios de niños que, por distintas razones, se han sumado a las filas del crimen organizado.

“Cuando en el 2010 me mandaron a hacer la película ‘El cielo abierto’, a El Salvador, me impactó mucho saber que los renteros eran niños de diez años y me imaginé el terror que ahora les tenía mucha gente a los niños.

“Es una imagen muy fuerte, que un niño se convierta en la representación del mal. No deberías temerle a un niño, pero si sabes que él es el que va a recoger la renta del cartel o de la pandilla, ese niño se vuelve una figura casi aterradora. México, a partir de la guerra de Calderón, también le empezó a temer a sus hijos, a sus niños”, señala.

El documental retoma testimonios de niños reclutados por el crimen organizado. Foto: Cortesía

De acuerdo con estimaciones oficiales, se cree que más de 35 mil niños, menores de 14 años, se encuentran actualmente entre las filas del crimen organizado realizando labores que van desde el halconeo hasta la ejecución de personas.

“Muchas veces se trata de un error trágico. Un muchacho que, envalentonado, tiene acceso a las armas, y para que esa arma llegue a sus manos, como narra la película, es necesario el involucramiento de los órganos policiacos del país, la Secretaría de la Defensa, la Marina, las pandillas de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, las fuerzas aduanales, el crimen organizado.

“Todo eso opera para que un muchacho que se siente envalentonado tenga a la mano una 9 milímetros. Y lo que sigue es la tragedia, lo que se desencadena con esto, que es convertirse en un sicario. Ser alguien que ya le quitó la vida a otro, y ya no hay marcha atrás”, explica.

Desde las entrañas de la violencia

De la misma forma que lo hizo en su documental “La libertad del Diablo”, González quiso acercarse a los verdaderos protagonistas de los lamentables eventos que retrata para mostrarlos con justicia, pero sin realizar juicios de valor.

“Yo no quería hablar con sociópatas que estuvieran disociados del hecho moral de hacer daño, que ya de origen vinieran muy maleados por las condiciones de híper violencia. Yo quería contar la historia de un muchacho casi común y corriente que no necesariamente viniera de una construcción de malicia desde el entorno familiar, sino del mundo en que habita.

“‘Veía por la ventana y había cosas que no entendía’, dice uno de los testimonios de la película, ese momento de dejar de ser niño y entrar a ser adolescente al mundo. De repente, las circunstancias te van orillando a que un día, en un acto de venganza, te vuelvas un brazo armado del crimen organizado. Pero ese no era necesariamente el destino de ese muchacho”, comenta.

En el interior del barrio

Algunas de las imágenes capturadas por el equipo de González provienen de los espacios más recónditos del barrio de Tepito, allí donde las autoridades casi no entran y tampoco quienes son desconocidos por sus habitantes.

Esta situación puso en un doble riesgo a los realizadores, puesto que su labor de recopilación de testimonios pudo causar algún tipo de inquietud entre los moradores del llamado “Barrio Bravo”.

La cinta se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Foto: Cortesía

“Nosotros, en Artegios, becamos para un curso de cine a un chavo, apodado Haxah, él es quien hizo la música junto con su amigo Konk y Andrés Sánchez. Ellos hacían vida dentro del cuadro más encriptado del barrio de Tepito de la Ciudad de México. Durante la pandemia, ellos se llevaron un par de iPhones 12.

“Es un resultado muy eficaz. Es como un buzo que se sumerge en el fondo del mar. Este es como el fondo del hampa, o de una parte, de estos submundos que difícilmente uno conocería, a donde sólo ellos se pueden meter. Yo sigo impactado que los iPhone 12 y todo el equipo regresó intacto. Quiere decir que la propia pandilla ayudó mucho a que se hiciera. Es una zona muy caliente en donde esos teléfonos son muy apreciados”, detalla.

Humanos, al fin y al cabo

En “Una jauría llamada Ernesto”, González busca transmitir, de la manera más neutra posible, la complejidad de la vida de un niño cuya existencia ha sido trastocada por la violencia que, más allá de su circunstancia, no es diferente a cualquier otro infante.

“Considero que ese es uno de los logros que tiene la película: nos permite ser testigos de que estos muchachos tienen primos, hermanos, madres, padres, abuela, se conmueven con un perrito igual que cualquier otro”, argumenta.

Para el cineasta, el problema de la violencia tiene difícil solución, puesto que el enfoque no es fácil de detectar. Aunque el común denominador tiene relación con el dinero, la realidad es que son múltiples factores los que arrastran a los menores a las garras del crimen organizado.

“Pensar que atacar las causas es cuestión de darles un dinero al mes, es no haberlos escuchado, porque no es lo común que estos jóvenes quieran dejar de ganar cincuenta mil pesos por jalar un gatillo, una vez que ya lo hicieron, para ganar cuatro mil pesos mensuales.

“La respuesta está en otro lado. Es la búsqueda del poder, del respeto, y como lo dice uno de ellos: ‘dejas de ser la víctima con un arma’. Esto te habla de toda la carga previa, del sometimiento, de la invisibilidad, de ser permanentemente el sobajado, y un arma lo que te trae es el poder de dejar de ser la víctima. Es lo que se busca, no sólo dinero”, concluye.