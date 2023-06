"Me voy a desaparecer": Apio Quijano revela cómo lidió con el "hate" por supuesta relación con Erik Rubín

El cantante Héctor Quijano, conocido en el medio como "Apio", se sinceró en La Casa de los Famosos México con su compañera Raquel Bigorra, a quien le reveló cómo lidió con el "hate" que recibió en las redes sociales tras el rumor de una supuesta relación con Erik Rubín, esto debido a los videos que circularon en los que se les veía muy cercanos sobre el escenario, asegurando que tomó la difícil decisión de desaparecer.

Luego de que el exTimbiriche y la conductora Andrea Legarreta anunciaran su separación, en febrero de este 2023, el intérprete del grupo Kabah fue acusado de ser el "tercero en discordia", y el responsable de la separación, razón por la que aseguró que él no tenía nada que ver en eso y que solo eran grandes amigos, un tema que recordó ahora que está participando en el reality junto a otros 13 integrantes.

Apio Quijano habla de supuesta relación con Erik Rubín

El nuevo reality de Televisa ha dado mucho de qué hablar, pues las celebridades se han sincerado con respecto a temas como su sexualidad, o los problemas que han tenido con otros artistas, y es así que Quijano reveló cómo la pasó luego de ser acusado por los internautas, pues afirma que recibió mucha negatividad, lo que lo llevó a tomar una drástica decisión, y alejarse de las plataformas digitales.

"A mi lo que me pasó con lo de Erik, que me empezaron a atacar muchísimo, llegó un punto que dije 'me voy a desaparecer de mis redes un ratito, voy a descansar', porque el destruye familias, y el que convierte gay al hombre, no sabes la cantidad de bombardeo que tuve, y entonces llegué y dije 'saben qué, me voy a desaparecer un rato para que se bajé el humito'", le explicó el cantante a su compañera.

Al respecto, Raquel Bigorra le cuestionó a Apio sobre cómo le hizo para seguir trabajando si ya se había alejado de las plataformas digitales, a lo que respondió: "A los shows voy, me paro en el escenario, y ahí estoy, ahí nadie me toca (...) el público es amor, las redes son otra cosa", señaló el cantante, quien agregó que a las ruedas de prensa también decidió no ir, pues se enfocarían en algo que no era el tema.