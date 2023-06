En ombliguera brillante, Galilea Montijo confirma las lentejuelas como las favoritas del verano

La Casa de los Famosos México ya tuvo su primer miércoles de nominación, y sin duda fue Galilea Montijo la que se llevó todas las miradas con un look para deslumbrar. En sus cuentas de Instagram y Twitter la reconocida conductora compartió algunas fotografías en las que dejó ver si atuendo, en el que combinó una ombliguera brillante con un pantalón rosa de lentejuelas, confirmando que el estilo es el favorito del verano.

La también actriz, originaria de Guadalajara, Jalisco, que cumplió 50 años el pasado 5 de junio, es muy activa en sus redes sociales, en las que consiente a sus millones de fanáticos con fotografías en la que se le ve posando con los looks más chic, demostrando que es una amante de la moda y el buen vestir, pero sobre todo que la edad no está peleada con ningún estilo, como lo comprueba también con los outfits que deja ver en "Hoy".

Galilea Montijo impone estilo para el verano

Fue este miércoles cuando Montijo compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que suma 10.3 millones de seguidores, una serie de fotografías con las que robó suspiros y se coronó como la más chic del programa que se estrenó el pasado domingo, pues la guapa conductora se lució con un outfit moderno en la esperada noche de nominaciones, en la que quedaron sentenciados Jorge Losa, Nicola Porcella, Marie Claire, Sergio Mayer y Poncho de Nigris.

Galilea da clases de moda en look brillante. Foto: IG @galileamontijo

"Los adoro @waithsman @aldorendon @bernardojavier6 #LaCasaDeLosFamososMx", escribió Galilea para acompañar la publicación en la plataforma de Meta, recibiendo miles de "me gusta", pero no fue en la única plataforma que presumió su look de lentejuelas, pues en Twitter escribió: "1era noche de Nominación en @LaCasaFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx Que te parecen los nominados?".

Montijo demuestra con cada uno de sus atuendos que conoce de las tendencias de cada temporada, y sobre todo que no teme a probar con diseños llenos de color y brillo, como en esta ocasión, que combinó un top ombliguera en tono claro con detalles de pedrería, con un pantalón rosa de talle alto que destaca por su tela de lentejuelas, un estilo que se usa mayormente en invierno, pero con el que confirmó que puede ser el favorito del verano.

La presentadora, que comenzó su carrera en la televisión en el programa infantil de concursos "TVO", conducido por Gaby Ruffo y Liza Echeverría, se ha convertido en un referente de moda para las mujeres que pasan de los 40 años, razón por la que es considerada como una de las celebridades mejor vestidas de la pantalla chica, y lo confirmó con su look lleno de brillo y color, perfecto para resaltar su belleza y silueta.