En elegante bañador italiano, Marlene Favela impone estilo para el verano

Marlene Favela volvió a demostrar que los trajes de baño pueden ser chic y coquetos. En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fanáticos, la actriz originaria de Durango compartió una fotografía con la que presumió cuerpazo con un look de playa elegante. En las imágenes se le ve posando desde las instalaciones de un lujoso resort en la Riviera Maya, con un bañador italiano con el que impuso estilo para el verano.

La bella actriz, que recientemente terminó de grabar el melodrama "El amor invencible", proyecto en el que fue villana memorable, como la han calificado, se ha convertido en un ícono de moda para las mujeres mayores de 40 años que desean mostrarse siempre con los mejores looks, como lo confirma con los outfits que deja ver en las plataformas, con los que ha ganado miles de "likes" y recibe halagadores mensajes.

Marlene Favela conquista en bañador italiano

Favela, de 45 años, compartió en cuenta oficial de la plataforma de Meta, donde la siguen 6.1 millones, un fotografía en la que se le puede ver posando con el hermoso mar del caribe al fondo de la imagen, luciendo su esbelta silueta en un look sofisticado con el que está disfrutando de unos días de descanso junto a su hija, luego de terminar las grabaciones del melodrama producido por Juan Osorio.

Marlene disfruta de unos días de descanso en un divertido resort. Foto: IG @marlenefavela

"Una de las cosas que más amo, es ser mamá de @bellaseely_ con ella volví a ser niña a redescubrir el mundo a través de sus ojos @nickresortrivieramaya #nickresortrivieramaya #swimsuit by @leshadi", fue la frase con la que Marlene acompañó la publicación en Instagram, red social donde se ha convertido en una de las favoritas, lo que se confirma con los cientos de comentarios halagadores que recibió.

En las instantánea que publicó y que ha generado casi 150 mil "me gusta" en sólo unas horas, se puede observar a la hermosa actriz, posando en un elegante traje de baño de diseño italiano, un look completo de la empresa de moda Leshadi, con un costo de 155 euros, poco más de 2 mil 900 pesos, en color ladrillo con volados en los hombros, con el que delineó su silueta, confirmando que la edad es sólo un número y no importar cuando se trata de destacar en la playa.

Su coqueto look tiene un costo de 2 mil 900 pesos. Foto: Leshadi

La actriz, originaria de Durango, incursionó en la actuación desde finales de los años 90, con melodramas como "Por tu amor", "Infierno en el paraíso", "Mujeres engañadas", y "La intrusa", sin embargo ganó mucha popularidad al interpretar a Rosaura Ríos Olivares en la telenovela "Gata salvaje", en el año 2002; hoy, a 20 años, ya está consolidada como estrella de las telenovelas y referente de estilo, sobre todo cuando presume cuerpazo en looks de playa.