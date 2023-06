Daniel Bisogno creyó que tenía VIH, confiesa a Ventaneando las horas de angustia que vivió

La noticia sobre la hospitalización del conductor Daniel Bisogno sacudió al mundo del espectáculo, pues se dio a conocer que su estado de salud era delicado. Ahora es él quien habla sobre los momentos de terror que vivió desde antes de llegar a quirófano por un cuadro hepático.

Pati Chapoy informó en “Ventaneando” que el conductor fue llevado de emergencia a un nosocomio debido a que se le reventaron las varices del esófago: “Lo tuvieron que intervenir para pegarlas y empezar a ligar las que estaban a punto de reventarse”. La operación resultó favorable y tras varios días hospitalizado el conductor ya se encuentra en su casa, por lo que pudo dar detalles de lo ocurrido.

“En ese momento me suelto llorando”

Bisogno relató que todo comenzó desde hace ya un tiempo cuando, decidido a bajar de peso, recurrió a una especialista en nutrición y de pesar 125 kilos llegó a 92. Aunque no resultó como esperaba, pues aunque se sentía bien con su talla, físicamente su cuerpo comenzó a presentar señales de alerta.

“Empecé a sentirme muy bien en el espejo, pero muy mal fuera del espejo. Entonces empecé a sentirme débil, empecé a sentirme mal y empecé a pasármela mal, de repente vino un susto muy fuerte en mi vida, se me disparó el azúcar porque se metieron a robar a la casa”, esto último junto a otros conflictos en su vida personal, como su divorcio, causaron estragos en su salud.

Debido a que estudios señalaban que sus defensas estaban bajas, se sometió a una serie de estudios para poder encontrar el motivo. Entre éstos el de VIH, para lo que recurrió a una clínica con poca gente con la intención de no ser reconocido y evitar especulaciones. Aunque el resultado fue lo que desató una serie de eventos por los que vivió momentos de terror.

“Me dice el doctor, el que atendía ahí: ‘Es que para nosotros esto es positivo’. En ese momento me suelto llorando”, de inmediato comenzó una serie de nuevos estudios para comprobar el resultado y tras varios días en los que llegó a pensar lo peor el resultado fue negativo.

“A nadie le conté nada, absolutamente, porque todavía sigue existiendo ese tipo de prejuicios y de cosas. Nunca llegó, eso me querían decir, lo que me habían explicado que era positivo. Llega el lunes, yo ya voy para allá a recoger mis medicinas y cuando me voy a salir de bañar, el resultado de laboratorio médico con unos huevos, perdón la palabra, nada más decía, Daniel Omar Bisogno, no reactivo”, añadió.