BTS: Jeongyeon de TWIDE le "responde" a Jimin por primera vez y sorprende al ARMY con este VIDEO

Jimin de BTS está por lanzar una nueva canción, se trata de la segunda parte de "Angel", de la banda sonora de "Rápidos y furiosos". El cantante ha tenido un gran éxito tras su debut como solista y se espera que en los siguientes meses se enliste en el ejército.

Hasta ahora, Jimin de BTS ha promocionado como músico y como embajador de moda, asistiendo a varios eventos de la marca de la que es embajador. También hay rumores de que podría estar en el concierto de su compañero Suga para realizar su colaboración "Tony Montana".

Además de sus éxitos y talento, hay otro elemento que ha rodeado la carrera de Jimin de BTS durante mucho tiempo y son los rumores que lo ligan con la integrante de TWICE, Jeongyeon. Para prueba, hay varios videos que han despertado las dudas de los fans.

BTS: Jeongyeon de TWICE sorprende a Jimin con esta reacción

Aunque hay varias especulaciones sobre Jimin y Jeongyeon de TWICE, las fans no saben si realmente pasó algo entre ellos y terminaron mal, pues han interpretado varias de sus interacciones como una relación de odio. Y aunque son solo rumores sin confirmación, este video hizo más que evidente que no se llevan bien.

Durante una presentación de BTS, Jeongyeon de TWICE no dudó en "responderle" a Jimin cuando el idol cantó el tema que estaban promocionando, pues decidió decir la misma frase en voz alta que llamó la atención del cantante quien se sorprendió por su reacción y la miró de reojo.

Algunas fans consideran que este es uno de los momentos más obvios de que algo pasaba entre ellos en aquel momento o que Jimin solo se desconcertó al escuchar la voz de Jeongyeon mientras él estaba cantando, pues tras decirlo en voz alta, dejaron de cantar. Sin embargo, hay otros videos que muestran que se mantienen alejados uno del otro o evitan cualquier contacto visual.