Paco Stanley: así lucen los hijos del conductor a 24 años de su asesinato

Este miércoles 7 de junio se cumplen 24 años del lamentable asesinato de Paco Stanley, quien en vida fue uno de los conductores más carismáticos y queridos de toda la televisión mexicana y una de las dudas más recurrentes que existen en torno a la figura del también cómico y locutor es la de saber quiénes son sus hijos y a qué se dedican, por ello en esta ocasión te diremos este y otros datos que posiblemente no sabías del titular de programas como “Ándale” y “Pacatelas”.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, a lo largo de su brillante carrera dentro de la industria del entretenimiento, Paco Stanley fue relacionado sentimentalmente con distintas celebridades de la farándula, incluso tenía fama de mujeriego, sin embargo, el conductor nunca habló de forma abierta sobre el tema, aunque su historial amoroso habla por sí solo.

Paco Stanley tuvo múltiples romances a lo largo de su vida. Foto: Especial

¿Quiénes son los hijos de Paco Stanley y a qué se dedican?

La primera esposa de Paco Stanley fue una mujer llamada María Solís de quien no se sabe mucho debido a que no estaba involucrada en el ambiente artístico, no obstante, se sabe que se conocían desde su juventud y que su matrimonio duró varios años. En esta relación, “Pacorro” procreó a su primogénito, al cual nombró Francisco, quien se desarrolló alejado del ambiente artístico, desafortunadamente cuando tenía alrededor de 35 años el joven falleció de un infarto.

El segundo y último matrimonio de Paco Stanley fue con Patricia Pedroza, quien estuvo junto al conductor hasta su trágico asesinato y con ella procreó dos hijos más, Francisco y Leslie, quienes han preferido mantenerse alejado de los reflectores y hasta donde se sabe “Paco Jr.” se dedica a la producción televisiva y siempre ha tratado de mantener un perfil bajo, mientras que su hermana ha procurado no aparecer ante los medios, por lo que se desconoce a qué se dedica actualmente.

El cuarto y último hijo que tuvo Paco Stanley fue Paul Stanley, quien fue producto de una relación extramarital que tuvo el conductor con una mujer llamada Mónica Durruti, quien siempre se ha mantenido con un perfil bajo y de acuerdo con las palabras del hijo del conductor, su infancia fue complicada pues no estuvo tan cercano a su padre como hubiera querido, pero señala que el tiempo que compartían era de mucha calidad.

Paul Stanley es el hijo más conocido de Paco Stanley. Foto: Especial

Como bien se sabe, Paul Stanley es el hijo más conocido de Paco Stanley y actualmente trabaja como conductor en “Hoy” y en “Miembros al Aire”, además, recientemente inició su participación en “La Casa de los Famosos México” donde se espera que pueda realizar nuevas declaraciones sobre su relación con su padre y con sus medios hermanos.