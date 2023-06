La violencia nos pertenece a todos: Efthymia Zymvragaki

Ernesto es un maltratador. Ejerció la violencia en contra de las personas al interior de su familia, tal como su padre la había ejercido en contra de él pero, a pesar de ello, su historia es diferente porque ha tomado conciencia de ello y, más importante, la decisión de ofrecer su testimonio.

Quiso el destino que se encontrara con la cineasta Efthymia Zymvragaki, quien decidió llevar su historia a la pantalla para exhibir una arista poco mostrada, pero igualmente importante, de la violencia intrafamiliar: la de sus responsables. Así nació el documental "Ahora la luz cae vertical".

“La mayoría de las personas me decía ‘estás loca, esta persona está enferma, no tiene ningún interés, hay un maltratador en cada esquina, ¿para qué quieres retratar a uno? Justamente pensé que por ese motivo era interesante, porque es algo muy común, pero al mismo tiempo no le habíamos puesto suficiente atención.

“Por otro lado, reconocía algo como hipócrita en nuestra sociedad, porque al mismo tiempo que castiga duramente el acto una vez reconocido y una vez condenado, toda la fase anterior que podría llevar a un feminicidio, por ejemplo, esa no la toca”, señala la cineasta en entrevista.

La cinta es la ópera prima de la cineasta de origen griego. Foto: Cortesía

Antes de acercarse a Zymvragaki, Ernesto ya había trasladado su historia al papel, en una novela que relataba cómo había sido su vida y cómo la violencia se transmitía como una especie de herencia familiar. Tiempo después, el hombre contactó a la cineasta.

“Él había sufrido violencia por su propio padre, entonces era como abrirse a un terreno de dolor, de sufrimiento, de conflicto, de una cuestión que pertenece a todos, más trascendental, transgeneracional, que tenía que ver con si sabemos o no sabemos amar, merecemos o no merecemos ser amados; una cuestión que uno se debe plantear relativamente pronto en la vida”, explica.

La elección del ángulo con el que quiso abordar uno de los temas más preocupantes en la sociedad moderna, el de la violencia intrafamiliar, levantó reacciones encontradas. Sin embargo, para la cineasta es importante mostrar ambas caras del problema para comprenderlo y solucionarlo.

“Realmente esa violencia nos pertenece a todos, si no podemos vernos como parte de eso, no podemos proyectar una solución. No podemos ser parte de la solución si no somos parte del problema.

“Solamente mostramos mujeres víctimas, mujeres sufrientes y, en ese sentido, estamos perpetuando y naturalizando el sufrimiento”, explica.

Ernesto también sufrió violencia por parte de su padre. Foto: Cortesía

A pesar de que el documental gira en torno a él, en el filme no se idealiza la figura de Ernesto. A decir de la directora, se le muestra en una dimensión humana, que permite la empatía y evita caer en la demonización.

“Sentía una especie de alivio al escucharlo declarar esas violencias, no tanto las que había cometido él como las que había sufrido. Finalmente él, con su confianza, también me permitió sentir empatía, porque me di cuenta que lo que le pasa a alguien que está dentro de una situación de violencia.

“Nadie puede ampararse en el mero hecho de definir al otro como maltratador. El otro no es solo el maltratador, el otro es el marido, el hermano, el padre. No puedes separar una cosa de la otra”, añade Zymvragaki.

“Ahora la luz cae vertical”, ópera prima de la cineasta de origen griego, llega al Festival Internacional de Cine en Guadalajara tras su exitoso paso por los festivales de Málaga, Rotterdam y Cartagena.