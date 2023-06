Yordi Rosado se lanza contra La Casa de los Famosos México: “Vi muy pocos conocidos”

El pasado domingo 4 de junio arrancó de manera oficial “La Casa de los Famosos México”, sin embargo, el elenco que forma parte de esta nueva producción de Televisa dio mucho de qué hablar pues se asegura que la mayoría de ellos no tienen mucho de famosos y fue precisamente por este tema que Yordi Rosado se hizo tendencia en redes sociales durante las últimas horas pues en pleno programa en vivo reveló a qué concursantes sí considera famosos y a quiénes no, además, reveló un secreto de esta nuevo reality show.

Fue a través del programa de radio llamado “Yordi en Exa” donde el exproductor de “Otro Rollo” habló junto a Manolo Fernández del estreno de “La Casa de los Famosos” y el primer tema que pusieron sobre la mesa fueron las críticas que surgieron en redes sociales contra el programa por incluir a participantes que no son tan famosos y fue aquí donde Yordi Rosado realizó una polémica clasificación del elenco de la mencionada producción.

Yordi Rosado fue panelista en "LCDLF 3" de Telemundo. Foto. Especial

“Hubo muchas críticas en redes sociales que por qué se llama “La Casa de los Famosos” si no hay famosos”, comenzó Manolo Fernández y enseguida Yordi Rosado reviró “Ay, no, sí hay famosos, bueno sí hay tres o cuatro más famosos, a ver, ahí les va la lista, Paul Stanley, famoso, Raquel Bigorra, famosa, Emilio Osorio, famoso, Wendy Guevara, mmm… Poncho de Nigris, famoso, María Fernanda Quiroz “Ferka”, la quiero mucho pero todavía no llega al nivel de muy famosa, Sofía Rivera Torres tampoco, Nicolás Porcella no sabía ni quién era, Apio Quijano, famoso, Marie Claire Harp, nunca la había visto pero que bueno que la vi, está preciosa, Jorge Loza no lo ubicaba” sentenció Yordi Rosado.

En otro momento, Yordi Rosado fue claro y aseguró que le hubiera gustado ver a galanes de la farándula verdaderamente conocidos, pues considera que los que están participando no tienen mucha popularidad, lo cual, le quita emoción al reality show.

“La verdad me hubiera gustado que metieran más galanes conocidos, siempre tienen que meter a los guapos y a las guapas y a estos guapos los vi muy poco conocidos, no sé si mucha gente dijo que no, me hubiera imaginado un Juan Soler, así como súper galán, José Ron, Sebastián Rulli, Ferdinando Valencia, cuates que son ubicados como muy galanes y que están muy actuales, pero bueno no fue así, pero bueno, Sergio Mayer, evidentemente conocido y que es la segunda vez que está en Big Brother y Bárbara Torres que sí es famosa”, aseveró el titular de “La Entrevista”.

Para finalizar, Yordi Rosado y Manolo Fernández comentaron de la inclusión de un participante más a “La Casa de los Famosos México” en los próximos días y respecto a ello, Yordi señaló que esta situación se pudo haber presentado porque problemas de agenda del o la participante en cuestión, por lo que la producción habría decidido manejarlo como una “sorpresa” incluso, señaló que cuando participó Omar Chaparro en Big Brother se manejó de igual manera.

“Falta un participante, dijeron que eran 14 y ahorita solo son 13 porque hay una sorpresa para todos y la sabrán en la semana” comenzó Manolo Fernández, quien planteó la posibilidad de que esta decisión se haya tomado para hacer ajustes y “apuntalar” en lo que este fallando el programa y enseguida Yordi soltó su teoría.

Yordi Rosado quedó en quinto lugar cuando participó en Big Brother. Foto: Especial

“Aquí va otra cosa que podría pasar del porqué no entró esta persona, porque es un poco injusto que entre tres o cuatro días después, pero muchas veces se hace esto porque la persona no podía llegar antes y les interesaba mucho que estuviera, debe ser alguien muy famoso y con tal de no perderlo dicen ‘vamos a manejar un rollo de que es una sorpresa”, es más fácil para los productores, a veces se hace así, pasó en mi Big Brother con Omar Chaparro y en ese entonces era la promesa de Televisa y como un mes antes se rompió el ligamento de la rodilla y de plano retrasaron el inicio para que pudiera entrar Omar Chaparro”, finalizó Yordi Rosado.