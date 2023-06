"¿Y Grupo Firme?": Acusan a Eduin Caz de excluir a los demás integrantes en una portada de revista

Eduin Caz está en uno de sus mejores momentos y muestra de ello es que recientemente apareció en la portada de una revista en la que representó a lo mejor de la música regional mexicana. Sin embargo, muchos de sus fanáticos estuvieron en desacuerdo debido a que excluyó a sus compañeros de Grupo Firme, por lo que acudieron a sus redes sociales para mostrarle su descontento al no posar con los demás miembros de la banda.

La semana pasada la revista GQ mostró su portada para la versión en México y Latinoamérica, en la que aparece el vocalista de Grupo Firme, así como sus compañeros del género Natanael Cano y Humbe. Sin embargo, fue hasta este lunes 5 de junio que compartió en su cuenta de Instagram las imágenes que fueron parte de esta edición en donde lo colocaron como "Los Nuevos Héroes de la Música Mexicana", pero lamentablemente no fue bien recibido.

Así criticaron a Eduin Caz por excluir a Grupo Firme

Con una serie de emojis, Eduin Caz compartió la sesión de fotos que le tomaron a él y a su hermano Jhonny, en la que ambos derrochan estilo y se lucen en medio de un escenario montañoso y en tonos sepia. Los cantantes destacaron por su forma de vestir, sin embargo, no todos sus fanáticos quedaron conforme con las postales que subió el intérprete de "Ya supérame", pues consideraron que estaba excluyendo a los demás integrantes de la agrupación de la que forma parte.

Eduin Caz presume las fotos de la portada en GQ Foto: Captura de pantalla

"Pero es todo el grupo no solo ellos dos", "La verdad sí deberían de poner a todos. No solo son ustedes .. ellos 2 quieren agarrar fama y a los demás. Los están asiendo aún lado k peedoo no!!", "Y los demás? No que muy incluyentes", "Y 'GRUPO FIRME'?" y "Se le extraña al Eduin del 2019", son algunos de los comentarios negativos que se pueden leer en la publicación, en la que también se hicieron presenten los mensajes de apoyo para los hermanos.

A pesar de que muchos recalcaron que no estaban los integrantes de Grupo Firme, la realidad es que dentro de la publicación sí hay varias fotografías de los demás miembros de la banda que hoy en día es una de las más importantes del regional mexicano. De hecho, hay una entrevista en la que los compañeros de Eduin hablaron de sus próximos proyectos y cómo no le están haciendo competencia a los demás intérpretes del género.

"Con Grupo Firme tenemos la meta de colaborar con todos los que admiramos, no nos consideramos competencia de nadie. Nos encantan las colaboraciones: todos crecemos y la música mexicana llega a nuevas audiencias”, es parte del adelanto que dio la revista en sus redes sociales y en la que se observan a los demás integrantes como Abraham Hernández (segunda voz), Joaquín Ruiz (bajo), Christian Téllez (bajo eléctrico), Fito Rubio (batería) y Dylan Camacho (acordeón).