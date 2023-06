VIDEO: vocalista de Fuerza Regida "utiliza" a una fanática para que le amarre las agujetas y ni por favor se lo pide

Sin duda alguna, cada vez agarra más popularidad la música regional mexicana en especial los famosos corridos tumbados y cuyos principales exponentes en nuestro país son Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H y Fuerza Regida, éstos últimos cada vez van escalando posiciones de popularidad.

Pese a la gran aceptación del público, recientemente el líder de Fuerza Regida fue captado en uno de sus shows utilizando a una fanática, por lo que en redes sociales no se hicieron esperar los comentarios negativos en contra de Jesús Ortiz quien es el vocalista de la agrupación.

Tal y como lo mencionamos, en redes sociales ya circula el video en donde Jesus Ortíz, vocalista de Fuerza Regida se acercó a sus fanáticos solo para utilizar a una de ella y pese a que al final sí se acercó para que se tomaran una foto, la acción del cantante ha indignado a otros seguidores.

Pues todo sucedió cuando a medio show de Fuerza Regida, Jesús se acerca al filo del escenario y le hizo señas a una de sus fanáticas, cuando la mujer se dio cuenta de esto pensó en todo menos en que su cantante favorito le daría instrucciones para que le amarrara las agujetas de sus tenis.

Así como lo leen, Jesus Ortíz vocalista de Fuerza Regida, en ningún momento dejó de cantar pues con señas le pidió a su fanática que se encontraba en primera fila, que le amarrara las agujetas y que además le hiciera un doble nudo, pues no quería que se le desamarran de nuevo.

Pese a que la joven compartió el video en sus redes sociales y se dijo afortunada de poder amarrarle las agujetas a su artista favorito, en redes sociales se pueden leer comentarios en donde critican el actuar del artista por ser encajoso con sus fanáticos y también de la joven por permitir que la traten así.

“@JOP no manches te pasaste de la lanza”, “Tu momento más humilde jajajajaja”, “Wey soy la unica que piensa que no se las abrocharia al menos que me diga x favor”, “Cuando te usan como esclavo y tu todo endejo”, “Yo lo hubiera mandado Alv”, “Jajaja bien verga amarrarme las agujetas”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la joven