VIDEO | Madonna enloquece redes sociales al bailar esta conocida canción de salsa

Aunque Madonna es la “reina del pop", eso no le impide que le gusten otros géneros de música tal como lo demostró en su TikTok, ahora la estrella internacional cautivó a los espectadores de su plataforma con una coreografía de la canción “La rebelión”, una de las más populares dentro de la salsa.

Madonna se grabó junto a su hijo David Banda, en el audiovisual se ve como sacan los mejores pasos de la pieza en voz de Joe Arroyo, que forma parte del disco “Sabor a salsa” y cuyo lanzamiento se dio en 2007, que cabe destacar en la letra el autor se enfoca en la historia de la esclavitud en el siglo XVII.

No es la primera vez que Madonna se ha dicho muy alineada por la cultura latinoamericana, ya que debido al noviazgo que sostuvo con Carlos León y con quien debutó como madre de su hija Lourdes Ciccone, también ha trabajado con algunos cantantes de países de dicho lado del planeta, entre otros detalles.

Las opiniones de la publicación no se hicieron esperar y en su mayoría aplaudieron el esfuerzo de la estadounidense por bailar como los verdaderos latinos, mientras que otros criticaron el estilo y expresaron que “no todos pueden hacerlo bien”, según se aprecia en la sección de comentarios que en su mayoría son en español.

Hay que destacar que Madonna está cerca de iniciar “The Celebration Tour”, con la que recorrerá la Ciudades de México para celebrar 40 años de vida en el escenario y en los estudios de grabación. El lugar en el que actuará es en el Palacio de los Deportes el próximo 25 de enero de 2024.

Una de las cosas que más ha llamado la atención de Madonna fue la llamada que le hizo a su amiga Tokischa y que quedó grabada para un programa de televisión que se transmite en España. y es que la cantante estaba en una entrevista cuando recibió la alerta en el teléfono y decidió contestar, para el asombro de todos los que veían “La Resistencia” era la “Reyna del pop”.

