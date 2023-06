VIDEO | Jessica Segura confiesa con dolor su lucha para quedar embarazada

Como una de las integrantes de la familia disfuncional, Jessica Segura está lista para gozar la novena temporada de "Me Caigo De Risa", ese lugar donde ella y el resto de sus compañeros son libres para hacer reír a las personas. Pero, por extraño que parezca, no todo es alegría para cada uno de los integrantes del programa.

En el caso de Jessica, la sonrisa que impera en su día a día contrasta con algunos sinsabores que debe enfrentar. En particular, uno que tiene que ver con su anhelo más importante en la vida, ese que muchas mujeres tienen desde pequeñas y en el caso de Segura, es algo que está buscando con ahínco.

Para Jessica Segura es una prioridad ser madre, algo que no ve tan fácil de lograr.

Con 40 años cumplidos en enero de este 2023, Jessica Segura ha superado en épocas recientes el rompimiento con su anterior pareja y, actualmente, estar con Adrián Pous. Es así que Jessica continúa su vida profesional y personal a la par, con el sueño de convertirse en mamá.

"En la búsqueda de un bebé no depende cien por ciento de mí, ahí es cuando creces, maduras y te das cuenta que no se puede hacer todo, pero eso no tiene que mermar mi seguridad ni mis ganas de compartir", expresó a punto del llanto.