VIDEO | El primo de Peso Pluma que compite con los corridos tumbados y lanza el “Dembow bélico” junto Luis R Conriquez

“Dembow Bélico” es la canción con la que Roberto “Tito” Laija, primo y parte del equipo de la estrella internacional Peso Pluma hace su debut en las grandes ligas de la música regional en fusión con los sonidos urbanos, se trata de una pieza en la que colaboró con Luis R Conriquez y Joel de la P.

La producción está disponible en plataformas digitales como Spotify y YouTube por lo que se encuentra sumando reproducciones, ya que sus intérpretes también han promocionado en sencillo en sus respectivas redes sociales y también muestran el recibimiento que les da su público.

Hay que destacar que en el sencillo se hace una importante fusión entre el “dembow” que es un sonido derivado del reguetón, es originario de República Dominicana y lo que ahora conquista el mundo que son los “corridos tumbados o bélicos”, manifestación musical por la que Peso Pluma está en el primer lugar de las plataformas del mundo.

En la letra de “Dembow Bélico” se hacen referencias a varios temas que al igual que en los corridos pueden resultar fuertes para algunos, estos son: las drogas, excesos, adicciones, mujeres, fiestas, actividades sexuales, grupos de narcotráfico y alcohol por mencionara alguna de las cosas que señalan.

Hay que destacar que en las letras de Luis R Conriquez como “JGL”, En Blindadas”, “Siempre pendientes “o “Me metí en el ruedo” por mencionar las más populares ya se tocan algunos temas de ese tipo y que son del gusto de las personas que siguen su carrera dentro del ambiente grupero.

Aunque no hay muchos detalles de la vida y carrera de Tito Laija, se sabe que ha estado con Peso Pluma desde que inició su fama, también es compositor y tiene algunas creaciones ya en su repertorio y en el de los artistas que forman parte de la firma “Doble P Records” que también incluyen a estrellas como Jasiel Núñez y Raúl Vega.

“Me levanto un pinche baño y luego me pongo a forjar como ese de las rolitas que anda sonando por ahí traigo un scar también tengo un lanzallamas y vienen bien locos todos los que me acompañan. Ay prendan un cigarro de hoja vengo escuchando corridos, pero más el Motorola ahí me está marcando la morra se me hace que voy tendido porque tiene casa sola”, es parte del inicio en la que además hacen referencia a una canción que es conocida en voz de Peso Pluma y Natanael Cano titulada “PRC”.