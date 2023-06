Supuesta amante de Eduin Caz rompe el silencio y revela cuál es su relación con el líder de Grupo Firme

Sin duda alguna, Eduin Caz se ha convertido no solo en el ídolo de miles de jóvenes y personas de todas las edades que siguen la música de Grupo Firme, también el líder de esta agrupación ha sido blanco de muchísimas polémicas.

Aunque Caz ha protagonizado diversas controversias, la más grande es sobre las infidelidades a su esposa y madre de sus hijos, aunque el cantante confirmó haberle sido infiel en una ocasión, desde entonces Eduin ha sido ligado a diversas mujeres, entre ellas la hermosa conductora regiomontana Madeleyn Ainley, quien también es conocida como “Ema Huevo”, sin embargo, ella por primera vez habla sobre su relación con el cantante.

¿Madeleyn y Eduin Caz son amantes?

Han sido muchas las ocasiones que en redes sociales señalan a Madeleyn como la tercera en discordia entre el matrimonio de Eduin Caz y Anahy, pues usuarios han ligado, historias, lugares y canciones que podrían dejar expuesta la supuesta relación.

Sin embargo, Madeleyn habló sobre esta presunta relación con Caz en entrevista con Mario Bezares y dejó claro que sería la primera y última vez que tocaría el tema y aclararía todo sobre la relación que existe entre ella y el líder de Grupo Firme, pues ya se metieron con su hijo.

“Que quede bien claro, la primera vez que yo hablo, frente a esta cámara, la primera y la última vez, porque creo que ahora sí ya se pasaron de la raya, he recibido muchos comentarios en el cual meten hasta mi hijo, y yo creo que ahora sí ya estuvo bueno y me pegaron en donde más me duele”, comenzó a aclarar Madeleyn

En un inicio Madeleyn aseguró que todo comenzó por escuchar y ser fiel fanática de Eduin Caz y la música que hace junto con los demás integrantes de Grupo Firme, sin embargo, todo comenzó a descontrolarse, debido a esto se ve en la necesidad de aclarar que ella y él cantante no tienen ningún tipo de relación.

“Él (Eduin Caz) es una persona que tiene un compromiso y yo no podría ni puedo hacer eso (ser la tercera en discordia), entonces yo no tengo nada que ver con Eduin”, dijo Madeleyn

Y es que la presentadora regiomontana asegura que de ser fiel fanática de la música de Grupo Firme, ahora ya ni siquiera la escucha y tampoco ya sigue a los integrantes de esta agrupación, así que deja bien claro que entre ella y Eduin no existe nada y que incluso ni siquiera lo conoce

“No lo conozco, y nunca lo he visto, no tengo ni tuve nada con él (Eduin Caz)”, dijo claramente Madeleyn

Mira sus declaraciones a partir del minuto 16:11

Finalmente Madeleyn dijo estar harta de ser considerada como la tercera en discordia en el matrimonio de Eduin Caz, por lo que pide al público que ya no la relacionen con el líder de Grupo Firme, pues asegura que no le gusta ver que su familia se den cuenta de este tipo de chismes que circulan en redes sociales.