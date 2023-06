Santa Fe Klan muestra por error el rostro de su hijo Luka tras su reencuentro con Maya Nazor

El lunes 5 de junio, Maya Nazor y Santa Fe Klan se reencontraron para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Luka con una fiesta que estuvo llena de lujos y aunque no hubo ninguna polémica en torno a la ahora ex pareja, el rapero se encargó de dar la nota pues mostró el rostro de su hijo Luka de manera accidental, lo cual, desató todo tipo de opiniones pues la madre del menor es en extremo cuidadosa para no exhibir la identidad de su heredero en plataformas digitales.

Fue a través de Instagram donde Maya Nazor estuvo compartiendo todos los pormenores de la fiesta de su hijo Luka, la cual, se realizó en su lujosa casa de Guadalajara, Jalisco, ciudad en la que actualmente reside y en las imágenes difundidas se pudo ver que la celebración contó con diversas amenidades para consentir a su bebé y a sus invitados y fue ahí donde se pudo ver que Santa Fe Klan sí estuvo presente en el festejo, por lo que dichas grabaciones también sirvieron para acabar con las críticas contra el rapero, quien ha sido señalado de ser un padre ausente.

Maya Nazor dejó ver en redes sociales todos los detalles de la fiesta de su hijo Luka. Foto: IG: nazormaya

Cabe mencionar que, en una de sus historias, Maya Nazor señaló que Luka estuvo sumamente contento debido a que a su fiesta también asistieron varios miembros de su familia paterna, por lo que este hecho también dejó en evidencia que la relación entre ambas familias sigue siendo muy buena y al final del día, la influencer, modelo y empresaria dijo sentirse satisfecha pues el festejo de su hijo resultó ser todo un éxito.

Santa Fe Klan exhibió el rostro de su heredero en Instagram

Tras haber asistido a la fiesta de cumpleaños de Luka, Santa Fe Klan utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su primogénito y para ello le dedicó un breve pero emotivo mensaje en el que le expresó todo su cariño, además, compartió un collage de distintas fotos en las que aparece con el menor y junto a Maya Nazor, no obstante, en algunas fotografías se pudo apreciar el rostro del menor cuando estaba recién nacido y en otra de ellas se pudo ver de forma parcial la cara de Luka en su fiesta de cumpleaños, lo cual emocionó a todos sus fans pues como se dijo antes, los padres del menor han sido muy cuidadosos para no exhibir la identidad de su hijo.

Así felicitó Santa Fe Klan a su hijo Luka. Foto: IG: santa_fe_klan_473

De acuerdo con las palabras de Maya Nazor, tomaron la decisión de no mostrar el rostro de su hijo en redes sociales para que pueda llevar una vida normal y sin el acecho de la prensa o de los fans, para que, de esta manera, cuando tenga edad suficiente él mismo sea capaz de elegir si quiere seguir en el anonimato o si quiere hacer pública su identidad.

Así luce actualmente Luka, el hijo de Santa Fe Klan y Maya Nazor. Foto: IG: santa_fe_klan_473

Cabe mencionar que, aunque la mayoría de internautas creen que Santa Fe Klan publicó estas fotos de sin mala intención, algunos otros señalaron que el rapero lo hizo con el objetivo de molestar a su ex, sin embargo, el cantante no ha salido a ofrecer ninguna declaración al respecto.