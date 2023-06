Por irse de fiesta, Daniel Bisogno terminó con cirrosis y tratamiento de por vida

El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, se encuentra recuperándose después de que hace un par de semanas fuera ingresado al hospital de emergencia debido a su delicado estado de salud. De acuerdo a una famosa revista de espectáculos, al presentador y comediante le diagnosticaron cirrosis hepática, ya que constantemente se va de fiesta, sin embargo, ahora tendrá que recibir tratamiento de por vida.

La mañana de este martes 6 de junio, la revista TvNotas publicó una entrevista con una persona cercana al conductor de Tv Azteca, quien dio detalles de su estado de salud y cómo es que llegó a ponerse tan delicado para estar en terapia intensiva. De acuerdo a la fuente, Bisogno, de 50 años, había tenido algunos malestares desde dos semanas antes de ser internado en un hospital de la Ciudad de México, no obstante, descartó que fuera algo grave.

Daniel Bisogno presentó malestares dos semanas antes de ser internado IG @bisognodaniel

"Pensó que era algo así como gastritis o colitis y no le dio la gran importancia. Con los días, cada vez los dolores y molestias iban aumentando, al grado de que para el sábado 27 (de mayo), que fue peor el dolor, le pidió a Cristina (Riva Palacio), su exmujer, que lo llevara de emergencia al hospital, porque el dolor era tan fuerte, que ya no lo aguantaba, además de que empezó a vomitar sangre”, indicó la persona cercana que prefirió mantener el anonimato.

Reportan que Daniel Bisogno tiene cirrosis

El presunto amigo del conductor de espectáculos destacó que después de hacerle algunos análisis, los doctores determinaron que tenía várices en el esófago, por lo que le hicieron una intervención quirúrgica duró alrededor de tres horas. “Tiene cirrosis hepática, porque al parecer no sabía que padecía del hígado graso, entonces como no se cuidó eso, se le convirtió en cirrosis y estuvo muy grave”, informó la persona cercana a Daniel, quien aseguró que si bien no es una persona que salga mucho de fiesta, cuando llega a salir lo hace "bien".

El informante destacó que este estilo de vida se debe a que últimamente ha tenido parejas mucho más jóvenes, asimismo sus amigos también tienen menos edad, por lo que trata de seguirles la fiesta. De igual forma, su mala alimentación y hábitos influyeron en que ahora se encuentre delicado y tenga que recibir tratamiento de por vida.

"No es que siempre esté con la fiesta, pero digamos que cuando lo hace, la agarra y bien. Ahora que últimamente ha tenido novios mucho más jóvenes que él, pues le gusta mucho andar de fiesta con el novio y con sus amigos, pero como le decimos, no es lo mismo los tres mosqueteros, que veinte o treinta años después, porque Axel, el más reciente novio que le conocimos, le lleva 25 años; no es lo mismo el hígado que tiene el chavito, a como lo tiene Daniel", señaló.

Pati Chapoy le dio una advertencia a Daniel Bisogno Foto: Ventaneando

En tanto, el amigo del presentador de la televisora del Ajusco indicó que también Pati Chapoy le advirtió que tiene que alejarse de sus amigos y cambiar su forma de vida. "Ella no está tan de acuerdo en que Daniel tenga amigos tan jóvenes como Los Jonas Vloggers y se exponga a que la gente vea que siempre está enfiestado con ellos. Ahora con esto tendrá que dejar la fiesta por un muy buen rato, o de plano quitarla de su vida, porque si no se cuida y se trata bien, esta cirrosis puede agravarse y podría llevarlo hasta la muerte”.

Finalmente, el amigo de Daniel Bisogno recordó que el conductor de Ventaneando tendrá que tener tratamiento de por vida. "Esto que tiene ya no se quita, ya es una enfermedad crónica, entonces de aquí hasta lo que le reste de vida tendrá que seguir con supervisión médica, porque no fue nada fácil salir de esta”, concluyó.

SIGUE LEYENDO:

Daniel Bisogno aparece en redes con emotivo mensaje: "Logré salvar mi vida"