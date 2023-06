Novia de Jimin de BTS habla por primera vez de su relación y sorprende al ARMY con esta revelación

Jimin de BTS tuvo un exitoso debut como solista con su álbum "FACE", alcanzando un gran récord Guinness de reproducciones en Spotity. Hasta ahora, se desconoce cuándo se irá al servicio militar, pues no se ha anunciado su fecha de enlistamiento, además, apareció en la saga de Fast & Furious gracias a una colaboración musical.

El idol también tuvo promociones como embajador de una reconocida marca de moda y asistió a la Fashion week en París. Se desconoce si Jimin de BTS tendrá otras actividades promocionales antes de despedirse de sus fans. Algunas fans esperaban que colaborara con Suga en uno de sus conciertos.

Actualmente, Jimin de BTS también es uno de los integrantes solteros del grupo, aunque a lo largo de su carrera ha sido blanco de algunos rumores amorosos, uno de ellos es sobre su primera novia, quien decidió hablar por primera vez de su relación con el idol.

BTS: La primera pareja de Jimin habla de su relación

De acuerdo con algunas fans, la novia de Jimin de BTS decidió hablar por primera vez de su relación, la información supuestamente fue revelada en una entrevista. La joven, quien está en el anonimato y se desconoce su identidad, reveló detalles del idol.

Su relación no fue un secreto para sus fans, pues en redes sociales hay fotos de Jimin de BTS junto a su expareja, pero no se ha confirmado si era una amiga cercana o su primer amor, pero ambos aparecen abrazados y sonrientes en varias imágenes. La relación habría durado 1 año, pero debido a sus entrenamientos, no tenía tiempo y terminaron. Hasta ahora es el único indicio de su vida amorosa.

La novia de Jimin reveló que el cantante era muy cariñoso y atento, incluso hay una historia no confirmada sobre su caballerosidad, pues supuestamente usaba su suéter para evitar que pisara los charcos. También mencionó que siempre la puso en primer lugar. El idol nunca ha hablado de sus relaciones, aunque una vez confesó que tuvo un flechazo con una joven que lo ponía muy nervioso y rojo.