Mickey Santana reaparece tras acusaciones por presunta trata de personas, asegura que es inocente

Mickey Satana retomó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que responde a las acusaciones que se realizaron en su contra por presunta trata de personas. El actor negó estar involucrado en la desaparición de su exnovia, Ana Victoria Ruiz Palacios, cuyo caso se dio a conocer durante un concierto de Danna Paola en el que subió al escenario a la hija de la joven.

En febrero pasado la intérprete de “Mala Fama” subió al escenario a Regina, una pequeña fan que estaba acompañada de su abuela, quien reveló que su hija y madre de la niña estaba desaparecida. A tres meses de haberse dado a conocer el caso, la periodista Addis Tuñón reveló en “De primera mano” que Mickey Santana estaría involucrado, según lo señalado por la familia de Vico, como llaman a la joven.

Mickey Santana acusado de presunta trata de personas. Foto: IG @complicesalrescatetln

Al respecto, el actor de telenovelas como “Amigos x Siempre” lanzó un comunicado en el que niega la relación con Ana Victoria y los señalamientos: “Niego rotundamente todas las acusaciones injustas que se han hecho en mi nombre (…) Actualmente estoy dedicado por completo a demostrar mi inocencia y poder desmantelar todas estas mentiras que se han dicho de mi persona”.

Santana agradeció las muestras de apoyo tanto de su familia como de familiares y amigos: “Quiero añadir que estoy en completa disposición, lo he estado y lo estaré para colaborar con las autoridades competentes que me lo soliciten para poder esclarecer estos hechos. Estos momentos a nadie se los deseo, de verdad. Espero y creo que se hará justicia y la verdad pueda prevalecer”.

Caso de Ana Victoria Ruiz Palacios

De acuerdo con la familia de la joven madre, la última vez que tuvieron contacto con ella fue en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México tras tomar un vuelo desde Guadalajara debido a que se encontraría con Miguel Satana Arellano, quien le entregaría un anillo de compromiso.

Marypaz Palacios, madre de Ana Victoria, señaló a “De primera mano” que luego de ello notaron algo extraño debido a que recibieron mensajes con frases que ella no solía usar, incluso, le reclamaron porque no se había comunicado con su hija. Días antes de su desaparición la joven confesó a su familia que él le habría pedido no decirle a nadie que estarían juntos.

“Su relación era como tóxica, este niño era muy agresivo, por lo que me contaba mi hija le veía el teléfono, era celoso, a veces nos decía: 'Cuando esté con Miguel no me hablen, no les voy a contestar’”, añadió la madre de Vico, quien también indicó que tras la desaparición han recibido amenazas de un falso perfil en redes sociales donde dicen que buscarán la pequeña para asesinarla.